El goleador colombiano en el fútbol de España se confesó; "vengo desde abajo"

En el fútbol español hay un colombiano que está de moda y es Luis Javier Suárez , quien lleva 27 goles en 37 partidos con el Almería , en la Liga Hypermotion, la Segunda División.

Por eso, en Gol Caracol hablamos en exclusiva con el delantero oriundo de Santa Marta, quien tiene 27 años y vive un gran momento en el balompié europeo, creciendo cada vez más y poniendo su nombre en lo más alto en el Viejo Continente.

“Se están marcando muchos goles cada fin de semana y eso es lo importante”, comenzó diciendo Luis Javier Suárez, quien se muestra feliz y orgulloso de su momento dulce de cara al arco.

Actualmente Almería es sexto en la tabla de posiciones, con 62 puntos, a nueve unidades del líder que es Elche, a cinco del segundo que es Levante y a cuatro del tercero que es Racing.

Publicidad

¿Qué decir de su buen presente goleador con Almería?

“Gracias por la invitación. La verdad que muy contento por el trabajo que se viene haciendo. Como tú bien dices, se están marcando muchos goles cada fin de semana y eso es lo importante”.

¿Qué encontró en el Almería esta temporada?

"Bueno, yo creo que a nivel individual es el punto de madurez en el que estoy. He hecho toda mi carrera aquí en el fútbol español. Tuve un paso pequeño por Marsella, pero, como se dice, no estaba en el punto idóneo en ese momento. Creo que ahora he encontrado esa plenitud de confianza, de conocerme físicamente como jugador, cuáles son mis fuertes, y la verdad que lo estoy aprovechando al máximo”.

Publicidad

¿La edad y la madurez han influido?

“Sí, lo he dicho antes. Esa madurez futbolística y mental me está acompañando durante toda esta temporada. Esperemos que también en las que vienen. Se están haciendo muchos goles y se entiende mucho más el juego que antes. Eso se ve reflejado en los partidos”.

¿Se había fijado algún objetivo individual de goles?

"No me gusta ponerme límites como decir: “voy a hacer 20 y ya con eso me conformo”. Me he forjado la carrera sin ponerme techo, viniendo desde abajo y trabajando mucho. Eso es lo que me ha llevado a estar haciendo esta carrera en Europa, que es muy complicada”.

Luis Javier Suárez es el goleador de la segunda división de España. Foto: Getty

¿Qué tan difícil es la Segunda División de España?

"Sí, está claro. La segunda división, no solo la española, sino también la inglesa o la Serie B en Italia son equipo que vienen reforzándose cada temporada para volver a la máxima categoría. Eso hace que la competición sea muy apretada. Si ves la tabla, del segundo al séptimo hay muy pocos puntos de diferencia, unos cuatro o cinco. Es una liga muy competitiva de principio a fin”.

¿Se puede lograr el ascenso directo o será vía playoffs?

"El objetivo es ascender, ya sea directo, que todavía hay muchas opciones, o por el playoff. Del tercer al sexto se juega una semifinal y una final. Es una competición muy complicada. Ahora hay que tener cabeza fría, ambición y fortaleza mental, porque es el tramo más duro del trabajo de todo el año”.

Publicidad

Hacer goles llama la atención, ¿se puede cambiar de camiseta la temporada que viene?

“Bueno, los goles siempre llaman la atención, sea en Primera o Segunda División. Esperemos que cuando llegue la hora de decidir el futuro, se pueda hacer algo muy bueno en lo personal y para el equipo. Por ahora, estoy centrado en el presente y en conseguir el objetivo”.