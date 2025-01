El jugador de Rayo Vallecano que se burló de una nota sobre James Rodríguez

Aunque desde el Rayo Vallecano no han hecho oficial la salida de James Rodríguez , desde hace algunos días el futbolista ya no está entrenando y se habló que ya rescindió su contrato y que solo se están finiquitando algunos detalles para que se confirme que no es más jugador del equipo español.

Mientras tanto, las pocas oportunidades y la falta de confianza del técnico Íñigo Pérez en el ‘10’ colombiano han causado repercusión en el Viejo Continente y el popular programa ‘El Chiringuito’ salió a defender al cucuteño, quien no tuvo los minutos deseados, por decisión del entrenador.

Josep Pedrerol y Edu Aguirre fueron los periodistas encargados de ahondar en el tema de James Rodríguez y su rápida salida del Rayo Vallecano, sin cumplir ni seis meses en el conjunto español, a pesar de llegar como el mejor jugador de la Copa América 2024 y ser el fichaje rimbombante del club.

Ante esas opiniones de la prensa española al parecer no cayó bien que se defendiera al colombiano y un actual futbolista del Rayo Vallecano y excompañero del ‘10’ de nuestro país, se burló por la nota y el espacio que le dedicaron a esta situación.

“Periodismo lo llaman”, fueron las palabras de Óscar Valentín, que lo acompañó de un emoticón de risa, ante los comentarios sobre el trato que recibió James Rodríguez, todo esto en su cuenta en la res social 'X'.

Periodismo lo llaman 😂 https://t.co/9XXw5NaouG — Óscar Valentín (@OscarValentin94) January 8, 2025

Ante la publicación de Valentín las reacciones no tardaron, con los hinchas del Rayo Vallecano respaldándolo a él, y mencionando que el paso de James Rodríguez por el cuadro franjirrojo fue una decepción por lo poco que jugó y enfatizando en que son un equipo 'obrero' y que las estrellas no siempre triunfan por sus ideales.

Por supuesto, los seguidores del colombiano y fanáticos del fútbol de nuestro país no dudaron en criticar al jugador del Rayo, por su burla a una nota dedicada a la mala estadía del cucuteño en el club de Vallecas, tras no entrar en los planes de Íñigo Pérez.

¿Qué equipos buscan a James Rodríguez?

Luego de que medios europeos confirmaran que no seguirá en Rayo Vallecano y cuadrara rescindir su contrato, ya es agente libre y puede negociar y recibir ofertas de otros clubes. El que suena más fuerte es el Junior de Barranquilla, que hará un esfuerzo económico importante y ya tiene charlas con el '10', quien se ha mostrado receptivo a llegar al fútbol colombiano.

Ya en el exterior James Rodríguez ha sonado para Sevilla, de España y a tres clubes de Argentina: Boca Juniors, Racing y en las últimas horas se sumó Banfield, club que ya lo tuvo en sus filas y que ya habría hecho una oferta, con un contrato largo, que podría seducir al futbolista de nuestro país.