El papel que cumpliría James Rodríguez en el partido que sigue para Sao Paulo

James Rodríguez fue tema de conversación constante en este reciente mercado de fichajes. Se decía que el colombiano interesaba en Europa y que su continuidad en el Sao Paulo era tema descartado, pues las intenciones del zurdo era salir del club.

Sin embargo, semanas atrás, se confirmó que el colombiano seguirá vistiendo de 'tricolor' para esta temporada, luego de haberse reunido con los dirigentes del equipo y haber aclarado las cosas, razón por la cual volvió a ser tenido en consideración por parte de Thiago Carpini, actual técnico del cuadro de Morumbí.

Aunque el cucuteño no había tenido acción debido a que no había sido inscrito para participar del Campeonato Paulista, el jugador pudo entrar a la selecta lista de jugadores del Sao Paulo en sustitución de Luiz Gustavo, quien sufrió una grave lesión en su tendón de Aquiles y se perderá gran parte de la temporada.

Es por ello que, basado en información entregada por 'Globo Esporte', James Rodríguez habría entrado en la lista de jugadores para enfrentar a la Asociación Atlética Internacional, en juego válido por la quinta jornada del Campeonato Paulista.

Sin embargo, según adelantó el medio citado previamente, no sería parte del once inicial para este encuentro, debido a que no ha tenido minutos en cancha y la falta de ritmo de competencia sería algo que consideraría Thiago Carpini para tomar la decisión de dejarlo en el banco de suplentes.

Bajo este panorama, el probable once inicial que entrega 'Globo Esporte' sería el siguiente: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa y Welington; Alisson y Pablo Maia; Lucas, Luciano (Michel Araújo) y Wellington Rato; Calleri.

El mal momento del Sao Paulo

Desde que el Sao Paulo logró coronarse como campeón de la Supercopa de Brasil imponiéndose contra Palmeiras 4-2 en la tanda de penales, los resultados no lo han acompañado.

Si bien logro ganarle 3-0 a Agua Santa, el resto de encuentros han sido para el olvido, pues perdió contra Ponte Preta y Santos y empato con Bragantino 2-2, lo cual, lo deja en deuda en cuestión de puntos.

De este complicado momento habló Thiago Carpini, quien se mostró optimista respecto al futuro. "Es un momento en el que las cosas oscilan negativamente, pero no hay desesperación. Seguiremos la misma línea de trabajo y nos prepararemos bien para hacer un gran partido, que igualará las rondas, y luego jugaremos los dos partidos finales", fueron las palabras del estratega.

"Este es un momento en el que el cansancio es grande, por lo que hay que tomar decisiones más seguras. Pero aún es el comienzo de la temporada, esto ha sucedido en los últimos detalles de los tiempos que determinaron los resultados", terminó por agregar Carpini.