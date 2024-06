El rumor de Luis Díaz trajo reacciones de los hinchas de Barcelona: de inicio, con el pie izquierdo

A pocas semanas de que se abra una nueva ventana de fichajes en el fútbol internacional, en España en nombre de Luis Díaz agarra fuerza. Esto, después de que se revelaran informaciones de primera mano que relacionan directamente al colombiano con un posible fichaje al Barcelona FC.

Y justamente, frente a la posibilidad de que el guajiro llegue al cuadro ‘azulgrana’, en ‘Mundo Deportivo’ le dedicaron un especial espacio a este tema noticioso, donde los cibernautas tomaron la palabra y dieron su perspectiva de lo que podría ser este movimiento. Cabe destacar que, según se informó en las últimas horas, la llegada de Luis Díaz depende únicamente de la salida de Raphinha, algo que no caería muy bien en el entorno ‘culé’.

“Perder a Raphinha va a ser otro error más”, “¿vas a vender a Raphinha que ha sido el mejor?”, “no, Luis Díaz no es determinante, no lo fue durante la Premier League, solo regateaba y definía mal. ¿Realmente van a sacrificar a uno de los activos más valiosos en un jugador poco contundente?” y “Raphinha fue de los que más dio y apareció en momentos importantes. Ahora por un capricho quieren fichar a Luis Díaz. El Barcelona no respeta ni jugadores, ni leyendas”, fueron algunos de los comentarios por parte de los hinchas ‘azulgranas’, que no aprueban de entrada el fichaje del colombiano, teniendo en cuenta que el brasileño es quien tendría que sacrificarse.

Sin embargo, no todo es malo para el oriundo de Barrancas, quien recibió respaldo por parte de otros cibernautas, que sí le dieron el visto bueno al actual extremo del Liverpool FC. “Esto es lo que necesitamos, un extremo izquierdo con gambeta y pase, imagínense Díaz por un lado, Lewandowski de 9 y Yamal por el otro lado”, “es un sacrificio justo. Gracias, Raphinha”, “’Lucho’, vente al Barcelona” y “Luis Díaz es un crack”, son solo algunos de los buenos comentarios por parte de los barcelonistas hacia el ‘cafetero’.

Publicidad

¡Con la mente puesta en la Copa América!

Mientras su nombre figura en los portales más importantes del fútbol internacional, Luis Díaz solo piensa en la Selección Colombia, cuadro con el que ya entrena y se prepara de gran manera pensando en lo que será el inicio de la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos.

Publicidad

Como una de las grandes figuras del cuadro ‘tricolor’, el guajiro es uno de los llamados a ‘brillar’, en ese objetivo de conseguir el tan anhelado trofeo continental.