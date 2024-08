El talentoso jugador colombiano que quiere Juan Román Riquelme para Boca Juniors

Jaminton Campaz no ha tenido la regularidad esperada en este semestre en curso en Rosario Central, no obstante, al habilidoso jugador de nuestro país no le faltan los pretendientes y desde el propio sur del continente un club habría preguntado para contar con sus servicios.

El club en cuestión que consultó al 'canalla' por el exDeportes Tolima fue Boca Juniors; el 'xeneize' lo quiere cerrar antes de que cierre el mercado de pases en aquella nación; Juan Román Riquelme diligencia su fichaje. La información la reveló en el programa de 'Blog Deportivo', el periodista Juan José Buscalia.

De entrada, el comunicador pronunció lo siguiente: "Jaminton Campaz es uno de los jugadores apuntados por Juan Román Riquelme" type="text/html" data-cms-ai="0"> Juan Román Riquelme, yo no sé si Central está dispuesto a alargo al colombiano que ha perdido terreno en consideración del cuerpo técnico de Central, y hay que ver si Boca logra el objetivo; recordemos que el mercado de pases cierra mañana (viernes) en Argentina y tendrán esta semana, si lo anotan, para terminar de negociar; hay que ver qué es lo que ocurre con eso. Jaminton Campaz podría ser jugador de Boca, quizá, la semana que viene".

¿Cuánto pide Rosario Central por Jaminton Campaz?

A renglón seguido Buscalia compartió con la mesa de periodistas que desde el conjunto rosarino piden una buena cantidad de dinero por el oriundo de Tumaco, Nariño. Juan Román Riquelme no le quita los 'ojos de encima' al deportista de 24 años.

"10 millones de dólares es la cifra que está pidiendo Central, Boca tiene ese dinero, pero habitualmente no paga ese dinero por nadie Boca, y en Central no tienen intenciones de transferirlo al mercado local, no quieren que el día de mañana Campaz sea competencia de Central en el campeonato local, pero Riquelme tiene posados los ojos en el él, yo no lo veo sencillo", precisó Buscalia.

Lo cierto es que Campaz, que salió campeón con Rosario Central de la Copa de Liga en 2023, no ha tenido su mejor versión en el presente semestre.

"A pesar que no ha sido su mejor semestre en Argentina, será cuestión que con sus condiciones recupere la titularidad, aunque con este cuerpo técnico está jugando menos que antes", concluyó el comunicador.

Así las cosas, ahora queda esperar si se cierra el negocio y el extremo colombiano pasa del 'canalla' al 'xeneize'.