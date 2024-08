Fue campeón con Millonarios, trabaja en un lavadero, piratea en fútbol aficionado y es DT

Juan Esteban 'Ganizita' Ortiz fue futbolista profesional en clubes de nuestro país, Estados Unidos y Venezuela durante una década. El antioqueño dejó en el recuerdo una imagen de volante con dinámica, de buena técnica y con capacidad de lucha y sacrificio en equipos como Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Huila y FC Dallas, de la MLS, entre otros.

Desde el año 2019, 'Ganizita' Ortiz decidió 'colgar los guayos' y comenzó a mirar qué hacer en su futuro. Y así, encontró como una posibilidad atractiva irse a radicar en territorio estadounidense, donde ya había estado jugando y había quedado atraído por las posibilidades de trabajo que allí veía.

"En este momento me encuentro viviendo en California. He visto muchas oportunidades y esa fue la decisión que tomé. He trabajado en temas de pintura, en construcción, en un lavadero de carros y también en el el club Latinos Soccer, en donde soy técnico de niños y adolescentes. Eso es lo que hago acá. Me motivó aprender a hacer otras cosas, por el dinero que uno se gana, pues le pone más interés y vale la pena estar en este país", le contó Ortiz a Gol Caracol, en una charla abierta y sincera.

En medio de ese día a día, hay algo que no ha podido dejar el popular 'Ganizita' que es jugar sus 'picaditos' en torneos aficionados en Estados Unidos y lo mejor es que le pagan por saltar a la cancha. "Ya los fines de semana, en otra parte de mis ingresos, normalmente entre sábado y domingo me estoy jugando entre 3 a 5 partidos. Y cada partido se cobra entre 150 y 200 dólares por juego. Siempre está uno bastante ocupado acá y haciendo lo que a uno más le gusta que es en la parte deportiva. Eso es una bendición", explicó el campeón con Millonarios de la Liga en 2012.

Juan Esteban Ortiz - Foto: TW: @UnionMagdalena

Por el lado de la parte económica todo va marchando dentro de lo normal, sin embargo en medio de la entrevista al nacido en Medellín y de 37 años también le entró cierta nostalgia por algunos aspectos que extraña de su tierra natal. Así contó que "me falta mi mujer y mi hija que viven en Venezuela, también mis viejos y mis amigos. Hacer falta todo eso, pero bueno acá estamos pensando en un mejor futuro para todos ellos".

¿Cómo es el trabajo de 'Ganizita' en Latinos Soccer?

Juan Esteban 'Ganizita' Ortiz, en su tarea como técnico de Latinos FC en California. ARCHIVO PARTICULAR

'Ganizita' Ortiz es profesor de una escuela de fútbol en California y fue en Latinos Soccer en donde le abrieron las puertas. "Ahora ando muy contento en el club, me han dado la mano, me han hecho sentir bien, en casa, y pues de mi parte poniendo todo lo que uno pueda como jugador, como deportista y poniendo a disposición de los niños, de los jóvenes y más aún en un país donde ha estado creciendo mucho el tema fútbol. El 98 por ciento de los niños que tenemos en el club, son de padres colombianos. Acá hay una colonia gigante de colombianos y es bueno compartir con ellos. El 'profe' Eduardo Flórez ha hecho camino en ese proceso de tener la escuela, y bueno poco a poco ha ido creciendo, ha cogido fuerza, hay mucho talento. Hace poco una de las categorías, la más grande, de 15-16 años quedaron campeones".

Además de eso, agregó que "como entrenador es paso a paso, pero por ahora me he dedicado mucho al fútbol base, al fútbol de formación, me ha gustado mucho eso de interactuar con ls jóvenes. Coger un niño en ceros y ver su mejora me llena mucho".

Hablando de fútbol con Juan Esteban 'Ganizita' Ortiz

Juan Esteban 'Ganizita' Ortiz en Millonarios. Getty Images. Campepaez

¿Ve los partidos del fútbol colombiano, a qué equipos sigue?

"Cuando puedo, veo partidos del fútbol colombiano. Lo que pasa es que hay veces no es mucho el tiempo que queda. Obviamente estoy pendiente del Medellín y de Millonarios, que son los equipos a los cuales les hago mucha fuerza".

¿Tiene contacto allá en Estados Unidos con otros futbolistas colombianos?

"Sí, de hecho en Latinos trabajan algunos conmigo. Están Helbert Soto, que jugó en el Chicó; Daniel Buitrago, que tuvo paso por Santa Fe, América y Cortuluá, y Jonnathan Mosquera, que estuvo en Pereira, Envigado y también en equipos de Panamá y Centroamérica".

¿El fútbol deja dinero, fama o amigos?

"El fútbol deja dinero, aunque obviamente algunos tienen la oportunidad, la fortuna de ir a grandes equipos, de salir a Europa, a grandes equipos y su vida literalmente cambia. Hay otros que tienen buenos sueldos, la cuestión es saberla manejar, saberla administrar. Desafortunadamente nosotros los jugadores, la gran mayoría, pocos sabemos administrar esa plata que nos entra. Obviamente deja muy buenos recuerdos, grandes amistades y te genera esa oportunidad de conocer personas. En el caso mío, quedan muy buenos recuerdos de poder ser campeón y poderme haberme retirado bien".