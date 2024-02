En Cagliari están encantados con Yerry Mina: "Es lo que estábamos buscando desde hace tiempo"

Yerry Mina, desde su llegada al Cagliari, proveniente de la Fiorentina, ha demostrado de qué está hecho y se ha convertido en el titular indiscutido de su nuevo equipo.

Aunque las cosas no marchan de la mejor manera, pues actualmente están en zona de descenso, en la casilla 19 con 19 puntos, el colombiano se ha convertido en uno de los líderes de la defensa del equipo, ayudando en lo posible a intentar obtener mejores resultados al club isleño.

Bajo este panorama, el director técnico del cuadro 'Rossoblu' habló del impacto que ha venido teniendo el defensor central en el equipo, asegurando que el factor de la experiencia es algo que le ha caído de la mejor manera al club y es una característica que buscaban desde hace un buen tiempo.

“Yerry Mina es alguien con experiencia y eso es lo que estábamos buscando desde hace tiempo, lo tomamos en consideración y lo tomamos por sus muchas cualidades técnicas y de carácter. En Cagliari se necesitaba su personalidad”, fue lo que destacó el estratega de Yerry Mina en rueda de prensa, previo a lo que será el enfrentamiento contra el Nápoles, en juego por la jornada 26 de la Serie A, de Italia.

¿Cómo le ha ido a Yerry Mina desde que llegó al Cagliari?

Yerry Mina en acción de juego con Cagliari, enfrentando a Lazio Foto: Cagliari

A principios de este año 2024, se oficializó la llegada de Yerry Mina al Cagliari, llegando proveniente de la Fiorentina. El central nacido en Guachené, Cauca, debutó oficialmente con 'Il Rossoblu' el 5 de febrero en la derrota 4-0 contra la Roma, disputando un total de 67 minutos en cancha y saliendo abucheado por algunos hinchas de la 'loba' que se acercaron hasta el estadio Olímpico para presenciar el encuentro.

Tras ello, también fue titular en la caída de su equipo con un marcador de 1-3 contra la Lazio teniendo 73 minutos en el campo de juego. Finalmente, estuvo los 90 minutos del partido contra Udinese, juego que terminó en un empate 1-1.

¿Cuándo juega el Cagliari de Yerry Mina?

Cagliari celebra en la Serie A Foto: Cagliari

“No nos rendimos, tenemos que jugar estos últimos partidos sin mirar el nombre del rival. Nos enfrentamos a un Nápoles que no está en crisis, quizás no consiga lo que consiguió el año pasado pero siempre tiene grandes jugadores... Mis palabras no cuentan para nada, tenemos que demostrar en el campo si estamos a la altura”, fueron las palabras de Claudio Ranieri, previo al partido contra Nápoles, el cual se dará este domingo 25 de febrero a las 9:00 a.m (Hora de Colombia).