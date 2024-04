Dayro Moreno apunta a ser goleador histórico del fútbol colombiano, pero caen críticas a Once Caldas

Recientemente, Dayro Moreno terminó reportándose con gol en la caída del Once Caldas en el clásico del Eje Cafetero 2-1 contra el Deportivo Pereira, acercándose cada vez más al récord de 224 goles de Sergio Galván Rey, quien es el actual máximo goleador histórico del fútbol colombiano, actualmente.

Con el gol de penal anotado al minuto 90+1 del encuentro, que terminó por significar un descuento con poco sabor debido a la derrota, el delantero tolimense llegó a la suma de 222 tantos a lo largo de sus etapas como jugador de Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Millonarios, Junior y Once Caldas.

Sin embargo, debido a la derrota, varias críticas cayeron tanto para Dayro, como para el Once Caldas en las redes sociales, en donde argumentan que el objetivo del 'Blanco Blanco' pasó de luchar por títulos y ser importante, a simplemente hacer que el futbolista de 38 años se convierta en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano.

"Ese es el problema del Once Caldas, que solo están enfocados en que Dayro Moreno anote, sin importar si el equipo gane o pierda. Solo les interesa ese récord", fue una de las criticas que un seguidor del fútbol colombiano hizo a través de redes.

Dayro Moreno, jugador de Once Caldas, celebra una de sus anotaciones en la Liga I-2024 Facebook Oficial de Once Caldas

Y es que este tipo de comentarios son los más constantes. "Lo chistoso es que no importa que el Once Caldas pierda, sino que Dayro pase a Sergio Galván Rey", o "¿Qué ganará Once Caldas con ese récord de Dayro? Nada. Deberían jugar en pro de todo el equipo y no de solo un jugador", fue lo que otros hinchas expresaron respecto a la situación.

Por otro lado, aseguran que el 'Blanco Blanco' está convirtiendo a la fuerza al delantero en máximo goleador histórico del fútbol colombiano, pues ya son varios penales que se le ve pateando al jugador nacido el departamento del Tolima.

"Mentira no es que lo están haciendo goleador a la fuerza desde hace rato. Él ya dejó hace rato de ser un goleador nato, pero bueno, miremos el punto positivo, que ese récord en Colombia le quede a un colombiano, porque así como va el fútbol, ya difícilmente ese récord lo volverán a superar" argumentó otro hincha más viendo de manera optimista lo que está pasando con Dayro Moreno.

Sin embargo, hay algunos otros fanáticos que defienden el poderío goleador de Dayro Moreno y aseguran que el hecho de que el jugador del Once Caldas este luchando por este título de máximo goleador histórico del fútbol colombiano, también es por mérito suyo.

"No joda, hay que estar ciego para decir que Dayro Moreno no es un goleador. Sí, hace goles de penalti, pero porque lo sabe cobrar. ¿Y si hacen penales, no los va a cobrar? Es más, Sergio Galván Rey también hizo buenos goles de penaltis, ¿o no?", quiso destacar uno de los defensores del jugador del Once Caldas.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebra uno de sus goles en la Liga del fútbol colombiano Facebook Oficial de Once Caldas