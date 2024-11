"En Colombia están que arden" por James Rodríguez; situación es vista como escándalo

James Rodríguez arribó en agosto de 2024 al equipo de la franja cruzada como la gran contratación de la temporada, pero desde entonces solo ha tenido apariciones a cuentagotas en algunos partidos y recientemente, en la derrota 1-0 frente al Sevilla, estuvo todo el tiempo en la banca.

Íñigo Pérez, su entrenador, optó por tenerlo como eterno suplente, pues según argumentó en su momento, el ‘cafetero’ llegó sin pretemporada y necesitado de adaptación. Sin embargo, versiones de prensa española filtraron que el estratega no cuenta con él .

En consecuencia, el propio técnico manifestó en una de sus últimas ruedas de prensa que entiende si el cucuteño se quiere ir a otra institución en busca de más minutos de juego y que si de él dependiera, no le cerraba las puertas para que buscara otro rumbo, con lo que lo empezó a despedir .

En ese sentido, no solo los seguidores del ‘10’ se sienten extrañados con la actitud del estratega. Las preguntas sobre lo que hay detrás de semejante borrada han llegado a países diferentes a España y Colombia, donde se no halla respuesta a que un equipo urgido de resultados, pues lucha por no descender, se dé el lujo de relegar al mejor jugador de la Copa América

De hecho, se compara el hecho de que el armador sea capitán de la Selección Colombia y al mismo tiempo tenga en su club a 19 futbolistas con más minutos de competencia que él.

James Rodríguez, su caso en el Rayo Vallecano se ve como escándalo

El diario deportivo Diez, de Honduras, especializado en fútbol, no fue ajeno a la situación a pesar de que no se trata de una problemática que afecte a su público, pues no deja de llamar la atención lo que le está pasando al ‘cafetero’.

En ese sentido, emitió un artículo en el que se explica lo que está ocurriendo con el futbolista de 33 años de edad y su entrenador, y donde se destaca como algo ruidoso que juegue más en el la escuadra nacional que en su propio club.

“La situación de James en el Rayo contrasta con lo que vive en la Selección, dónde es importante y en los últimos 3 meses ha disputado 6 partidos, 4 de ellos de titular, contabilizando 419 minutos”, apuntó el medio.

Bajo esa luz, tituló: “¡En Colombia están que arden!”. Pero al parecer el sentimiento no solo se estaría limitando a tierras ‘cafeteras’, ya que artículos como este dan a entender que en otros países también se ve con extrañeza y hasta con descontento que al mejor colombiano de la actualidad se le dé un tratamiento de segunda.

Mientras esto pasa, James se entrena si saber si tendrá alguna oportunidad en el próximo encuentro del elenco de Vallecas, programado para el domingo primero de diciembre a las 12:30 p. m. (hora colombiana), de local frente al Athletic de Bilbao en cumplimiento de la fecha 15 de la Liga de España , certamen en el que el Rayo está solo 6 puntos por encima de la zona de descenso.