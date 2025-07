En Liverpool no hay nada seguro, pilas Luis Díaz: lista de jugadores que saldrían del equipo

Liverpool comenzó su pretemporada, este domingo tuvo un partido preparatorio, pero las miradas están puestas sobre los fichajes y los jugadores que podrían salir en los próximos días, o que no tienen asegurado su futuro en el equipo de Merseyside.

Ahí es donde salen nombres como el del colombiano Luis Díaz, vinculado con Barcelona, Bayern Múnich y hasta el Al Nassr, de Arabia Saudita, como una de las figuras que podrían irse a pesar de tener contrato con los reds.

Por eso, en ‘Liverpool Echo’ informaron sobre la situación de nueve jugadores que podrían salir del equipo dirigido por Arne Slot, con varios elencos pendientes a su situación.



Lista de jugadores de Liverpool que saldrían del equipo: Luis Díaz, incluido

“El futuro de varios miembros de la plantilla de Arne Slot sigue siendo objeto de especulación. La fecha límite de fichajes no vence hasta el 1 de septiembre, y faltan poco menos de cinco semanas para que el Liverpool comience su campaña en la Premier League”, detallaron de entrada en el citado medio anteriormente sobre los tiempos de contrataciones en Europa.

Así las cosas comenzaron a dar los nombres de los futbolistas de Liverpool que podrían salir en caso de una gran oferta, comenzando por el guajiro Luis Díaz, quien ocupó el primer lugar de este registro.

“Luis Díaz es posiblemente el centro de la mayor especulación, a pesar de la insistencia del Liverpool en que no está en venta. Los Reds ya han rechazado las propuestas del Barcelona y el Bayern de Múnich por el colombiano este verano, pero sigue sonando como posible traspaso. Informes recientes en Alemania afirman que Díaz, quien anotó 17 goles para los campeones de la Premier League la temporada pasada, está interesado en mudarse al Bayern, mientras que también se ha sugerido que incluso han hecho una oferta oficial”, explicaron sobre ‘Lucho’.

Y seguido al atacante colombiano está otro sudamericano y quien no tuvo un buen rendimiento la temporada pasada, siendo habitual suplente.

“También hay fuertes indicios de que Darwin Núñez podría marcharse, ya que el Nápoles está interesado en sus servicios. Núñez supuestamente confirmó su deseo de unirse al equipo de la Serie A a su compatriota Walter Gargano el mes pasado, después de haber jugado con el ex mediocampista del Napoli en el equipo uruguayo Peñarol”, agregaron sobre el uruguayo.

Ya más atrás hay otros nombres importantes de la plantilla como Ibrahima Konaté, quien está en el radar del Real Madrid, aunque no se ha tenido una oferta real para que se lo lleven.

Al defensor francés se le suma el lateral Andy Robertson, quien fue vinculado con el Atlético de Madrid, pero al final nada avanzó en el tema y se espera que siga ocupando su lugar en la plantilla.

Hay otros que no son habituales titulares en Liverpool pero que le aportan calidad desde el banquillo, que son Federico Chiesa, Harvey Elliot, Kostas Tsimikas y los juveniles Ben Doak y Tyler Morton.

Con este panorama, no se espera que salgan estos nueve futbolistas, pero si podrían marcharse algunos en caso de una oferta que termine convenciendo al equipo inglés, como en el caso de Luis Díaz, que a pesar de buenas ofertas en las huestes de los 'reds' se mantienen firme en no dejarlo ir porque es pieza importante y porque no hay una propuesta que supere sus expectativas.