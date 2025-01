En México ya hay camisetas de James Rodríguez con el número 10; hay ilusión

James Rodríguez terminó con la ilusión de los hinchas en Colombia pero tiene emocionados a los fanáticos en México, con lo que parece su llegada al Club León , en dicho país, que sería el equipo que está yendo con todo por él.

Por eso, los seguidores del cuadro ‘esmeralda’ empiezan a palpitar lo que sería el fichaje estelar del mediocampista cucuteño, quien ya tiene la oferta en sus manos, le sedujo el plus de jugar el Mundial de Clubes en el presente año y mantenerse aún en el balompié del exterior.

Tras su paso sin protagonismo en el Rayo Vallecano, elenco europeo que le abrió las puertas luego de su exitosa Copa América 2024 con la Selección Colombia, y donde no pudo contar con el respaldo y la confianza del técnico Íñigo Pérez, a James Rodríguez le habría salido esta beneficiosa propuesta del fútbol mexicano, que se conoce por su poderío económico y ahora deportivo.

James Rodríguez y las camisetas del León, de México

“Y así comienza la “calentura” de la ‘Jamesmanía’. En León ya se vende el jersey de la Fiera con el 10 de James Rodríguez”, detalló el periodista Pablo Ruiz a través de sus redes sociales, quien no dudó en dejar ver que la emoción de los hinchas de la ‘Panza Verde’ es más que notoria y están ilusionados con la llegada de una estrella como el colombiano.

En la casaca verde y la blanca, los colores representativos del Club León, de México, se pudo observar el dorsal que más caracteriza al cucuteño y de paso debajo de él el nombre de James.

Lo cierto es que desde que se “cayó” lo del Junior de Barranquilla, desde territorio ‘manito’ están informando que todo estaría listo para que Rodríguez Rubio se ponga la camiseta de las ‘esmeraldas’ y hasta tendría ya adelantados algunos temas personales.

“El 10 titular de la Selección Colombia le habría dado el sí al conjunto Panza Verde y sólo faltaría que se haga oficial. Luego de un par de semanas, primero de acercamiento y posteriormente de negociación, James habría aceptado la oferta económica del ocho veces campeón de la Liga MX. El club ya le está buscando residencia en esta al colombiano, quien habría solicitado características muy particulares para la que sería su casa durante su estancia en la ciudad”, dieron como detalles en ‘MedioTiempo’, este mismo sábado.

Pero en España no dejan de estar pendiente del futuro del colombiano, ya que no se ha firmado la rescisión de contrato y con eso aún no puede ser confirmado en algún club, por lo que se espera que ese tema quede resuelto en las próximas horas y que se siga finiquitando la llegada al León, el que sería su nuevo reto a nivel internacional.