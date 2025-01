¿Quién es el técnico que recibiría a James Rodríguez, en caso de llegar a León, de México?

James Rodríguez todavía está pendiente por definir su futuro profesional, pero todos los caminos se van acercando para que el colombiano se convierta en nuevo jugador del León de México y aún más después de que se conociera que rechazó la oferta que le hizo Fuad Char, para que llegara a Junior de Barranquilla.

Según el propio empresario, Rodríguez Rubio tiene una oferta muy superior a la que le pudo llegar el conjunto ‘tiburón’. Al mismo tiempo, desde territorio mexicano ya dan por hecho que el cucuteño dio el ‘sí’ para llegar al conjunto de Guanajuato.

Aunque todavía no se ha oficializado su desvinculación de Rayo Vallecano, el entorno de James Rodríguez ya está buscando su próximo destino, en el cual tendrá que ser precavido y llegar a un técnico que sea de su interés, para que no le suceda lo mismo que en sus últimos equipos, pero en especial en Rayo, donde no recibió muchas oportunidades por parte de Iñigo Pérez.

Por esta razón, acá en Gol Caracol, le contamos quién sería el técnico que lo recibiría en el Club León, en caso de que se cierre su llegada. Se trata del experimentado argentino Eduardo Berizzo, quien ha tenido recorrido en selecciones sudamericanas y llegó el pasado mes de septiembre al conjunto verde.

Eduardo Berizzo, técnico de la Selección de Chile. Foto: AFP

Berizzo es conocido por su enfoque táctico y su influencia como discípulo de Marcelo Bielsa. A lo largo de su carrera, ha dirigido varios equipos en Sudamérica y Europa, y es reconocido por implementar un estilo de juego ofensivo, dinámico y basado en la presión alta.

Comenzó su carrera como asistente técnico de Marcelo Bielsa en la Selección de Chile (2007-2010). Durante este período, absorbió muchos de los principios tácticos de Bielsa, que luego aplicó en sus propios equipos.

¿Cuál es la trayectoria de Eduardo Berizzo?

Su primera experiencia en el fútbol profesional se dio en el 2010 en Estudiantes de la Plata; en 2012 pasó a O’Higgins donde tuvo sus mejores resultados, quedando subcampeón en su primera temporada y coronando el título en 2014. Este resultado lo catapultó a Europa, donde pasó a dirigir el Celta de Vigo.

En el conjunto español tuvo buenas presentaciones, terminando en la sexta casilla de la Liga en 2016, que le dio el paso a la Europa League. Justamente, en 2017 llegó hasta la semifinales de la Europa League, con el Celta. Allí pasó al Sevilla, donde no logró consolidarse, mismo caso en el Athletic Club.

En 2019 llegó a la Selección de Paraguay, con el objetivo de conseguir la clasificación a Qatar 2022. Sin embargo, no consiguió lo esperado con los ‘guaraníes’, dando un paso al costado. Allí se dio su llegada a Chile.