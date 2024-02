Encontrón de hinchas de Boca Juniors: todo por Frank Fabra

Frank Fabra no pasa sus mejores días en Boca Juniors y todo a causa de la molestia de la hinchada ‘xeneize’, que no le perdona al colombiano el haberse hecho expulsar en la gran final de la Copa Libertadores de 2023, frente a Fluminense.

Y es que, con el pasar de los partidos, el entorno se pone cada vez mas tenso, así como se pudo reflejar en la jornada pasada de la Liga de Argentina, cuando Boca Juniors igualó 0-0 con Defensa y Justicia. Ingresando en el último minuto del compromiso, Frank fue chiflado y abucheado por su propia gente en La Bombonera.

Pero la cosa no quedó ahí, pues, una vez finalizado el encuentro, justamente la misma afición del ‘azul y oro’ fue la que tomó la palabra y se refirió a la molestia que sienten actualmente con Fabra, a quien le piden su salida inmediata porque sienten que es un “ciclo cumplido” para Boca Juniors.

"Nos lastimó, nos dejó una cachetada que nos pegó a todos. Fabra ya cumplió un ciclo", “hay cosas que no se hacen en una final y hacerse expulsar como Frank se hizo expulsar no se hace; no estamos contentos”, “Fabra cometió muchos errores en partidos importantes, no lo podemos perdonar” y “él (Frank) también lo hizo en el pasado, cuando le metió un planchazo en el pecho al jugador del Santos o la última final con Fluminense; son cosas que no pueden pasar”, fueron algunas palabras de los hinchas de Boca Juniors, quienes manifestaron su enojo con el colombiano ante los medios locales, saliendo de La Bombonera, tras igualar con Defensa y Justicia.

Frank Fabra jugador de Boca Juniors MATIAS BAGLIETTO/NurPhoto via AFP

Sin embargo, también hubo uno que otro hincha, quien salió en respaldo del ‘cafetero’, enfatizando en que sus comportamientos no fueron adecuados, pero hay que ‘bancarlo’: “Tengo debilidad por Fabra, por cómo juega. Con la pelota sabe una barbaridad. Se mandó una macana muy grande en la final , pero si vamos a ser tan estrictos, tendríamos que rajar unos cuantos”.

Lo único cierto hasta ahora, es que partido a partido Frank Fabra sigue sintiendo el rechazo de su propia hinchada, que le ha pedido en repetidas ocasiones el salir de Boca Juniors, pero, con el torneo en plena marcha, el ‘cafetero’ parece tener en mente reivindicarse con buenas presentaciones en campo.