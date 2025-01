"Es bueno tener la competencia y calidad de Jhon Jáder Durán en el Aston Villa"

Ollie Watkins yJhon Jáder Durán han tenido una competencia sana esta temporada para ser el '9' titular del Aston Villa. Si bien el primero le ha ganado la 'pulseada' al colombiano en varios compromisos, la disputa por quedarse con el lugar en el once inicial le ha beneficiado a ambos para fortalecer sus cualidades.

Desde su llega al elenco de la ciudad de Birmingham, el exjugador del Envigado Fútbol Club solo ha podido compartir con Watkins en cancha un total de 667 minutos; esto por el esquema táctico al que siempre le apuesta Unai Emery, director técnico de los 'villanos'.

Pese a todo ello, Ollie Watkins destacó, que a pesar del poco tiempo que han compartido dupla de ataque, lo más importante es que ambos han dado lo mejor al servicio del Aston Villa , que lucha por ascender en la tabla de posiciones de la Premier League.

Jhon Jáder Durán es uno de los delanteros del Aston Villa. James Gill - Danehouse/Getty Images

"Ya he tenido competencia con Ingsy antes, pero nunca hasta este punto. Ingsy y yo solíamos jugar juntos en ataque. Con Jhon no he jugado demasiado con él. Mira, Jhon ha estado en lo más alto esta temporada. Siempre que ha entrado ha aprovechado la oportunidad y nos ha ayudado muchas veces. Es bueno tener esa competencia y esa calidad en el equipo", afirmó Watkins, tras el compromiso contra el Everton y que ganó su equipo precisamente con su anotación por 0-1.

Durán volvió a ser convocado por Emery tras cumplir sus tres jornadas de sanción impuestas por la FA luego de ver la tarjeta roja frente al Newcastle; no obstante, no sumó minutos en el campo de Goodison Park, la casa de los 'toffees'.

Elogios para sus delanteros

Por su parte, el timonel español al mando del Aston Villa no dudó en dejar palabras de elogios tanto para Jhon Jáder como para Ollie.

"Ojalá podamos estar juntos con Ollie y Jhon aquí durante los próximos 10 años, o quizás 12, o 15 años. Será fantástico. Ahora, los jugadores están alargando sus carreras y quizás Ollie, con su capacidad física, pueda jugar hasta los 40 años. Estoy contento con ambos delanteros y es un privilegio para mí entrenarlos. Todos los seguidores del Aston Villa deberían estar orgullosos de que podamos contar con delanteros como Ollie Watkins y Jhon Durán", dijo Unai Emery.

Y agregó: "Uno es la realidad, y siempre está jugando muy bien y va mejorando progresivamente: ese es Ollie. Y el otro es Jhon, que tiene 21 años y podemos explotar su potencial aquí. Por supuesto, no sé si vamos a mantenerlos aquí durante mucho tiempo, pero espero que así sea".