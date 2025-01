Arsenal vs. Aston Villa, de Jhon Jáder Durán: EN VIVO, hora y dónde ver partido de Premier

Aston Villa, equipo de Jhon Jáder Durán , se medirá en Londres con el Arsenal el sábado 18 de enero de 2024, en cumplimiento de la fecha 22 de la Premier League.

Y aunque el atacante antioqueño de 21 años de edad es el máximo goleador de su equipo, no es seguro que integre en la formación titular debido a que perdió el puesto en las 3 fechas de suspensión que recientemente debió pagar.

De hecho, no tuvo acción en la jornada anterior , cuando fue habilitado para reaparecer, pues su entrenador, el español Unai Emery, lo dejó todo el tiempo en la tabla de suplentes.

Sin embargo, en esta oportunidad podría ser tenido en cuenta, así sea para algunos minutos, ya que no lo preceden lesiones u otro tipo de impedimentos.

El Aston Villa viene de vencer 0-1 de visitante al Everton y se presentará siendo séptimo en la clasificación con 35 puntos, los mismos que posee el Manchester City, que es sexto y ocupa la última casilla con acceso a las copas internacionales de Europa.

Por su parte, el Arsenal saltará a la cancha como segundo de la tabla con 43 unidades, a 4 del Liverpool, que lidera en solitario. Además, lo precede la victoria 2-1 de local sobre el Tottenham en el clásico de la capital inglesa.

Hora y dónde ver Arsenal vs. Aston Villa

Acá, los datos de la contienda se llevará a cabo en el estadio Emirates, de Londres:

⦁ Fecha: sábado 18 de enero de 2025

⦁ Hora: 12:30 p. m., de Colombia

⦁ Canal de TV: Disney+ ESPN

⦁ Competencia: Premier League, fecha 22

El resto de la jornada 22 de la Liga Premier de Inglaterra se llevará a cabo de la siguiente manera:

Sábado 18 de enero

⦁ 07:30 a. m. – Newcastle vs. Bournemouth

⦁ 10:00 a. m. – Brentford vs. Liverpool

⦁ 10:00 a. m. – Leicester vs. Fulham

⦁ 10:00 a. m. – West Ham vs. Crystal Palace

⦁ 12:30 p. m. – Arsenal vs. Aston Villa

Domingo 19 de enero

⦁ 09:00 a. m. – Everton vs. Totteham

⦁ 09:00 a. m. – Manchester United vs.Brighton

⦁ 09:00 a. m. – Nottingham vs. Southampton

⦁ 11:30 a. m. – Ipswich vs. Manchester City

Lunes 20 de enero

⦁ 03:00 p. m. – Chelsea vs. Wolverhampton