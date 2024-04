James Rodríguez, amores y odios en Sao Paulo: figura de Brasil lo defiende; periodista lo criticó

El debut de James Rodríguez en Copa Libertadores con Sao Paulo, el pasado jueves, ha generado un sinfín de reacciones y opiniones divididas sobre lo que fue la actuación del colombiano. Unos lo respaldan y otros lo critican.

Disputando un total de 65 minutos, el cucuteño logró ser incisivo, participativo y peligroso en algunos tramos del encuentro contra Talleres, que finalizó con un 2-1 final a favor de los argentinos, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo B, en el torneo continental.

"El debut del Sao Paulo en la Libertadores fue muy malo. Tuvimos dos equipos en el campo. Uno con James que perdió 2-0 y el otro sin James que logró un mejor resultado. Un equipo jugó con un jugador menos mientras James estaba en el campo, mientras que en el otro participaron al menos los 11 jugadores, por lo que obtuvo un mejor resultado. James fue seleccionado porque la directiva así lo quiere, al menos Muricy quiere que él sea seleccionado primero. Carpini respondió, tú decides de quién es la responsabilidad", fueron las duras palabras en contra del ‘cafetero’, por parte del periodista brasileño Vitor Birner.

No obstante, de otro frente, al colombiano le llegaron mensajes en respaldo por parte de un reconocido exfutbolista brasileño. Esto, en la transmisión en vivo de un programa deportivo. “James Rodríguez no hizo un partido impresionante, pero hay que dejarlo jugar. El equipo en general no rindió, fue un desastre”, dijo Denilson.

Lo único cierto, es que el presente de James Rodríguez en el Sao Paulo de Brasil no es el mejor y todavía no convence del todo al entorno del cuadro ‘tricolor’.

¿Qué dijo James, tras su debut en Copa Libertadores?

Una vez culminó el encuentro frente a Talleres, el pasado jueves, el mediocampista colombiano tomó la palabra y se refirió a lo que fue la derrota 2-1,en el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo B, en la Copa Libertadores.

"Frente a un rival duro, pero creo que el primer tiempo estuvo muy parejo y al final nos quedamos con un hombre menos, no podíamos hacer el cambio y nos meten el gol ahí. Estuvo parado, creo que casi no se jugó, se jugó unos quince minutos o diez. El partido estuvo lento en el primer tiempo, al final ellos marcan el gol con un hombre menos nuestro", dijo James Rodríguez, frente a la primera actuación de Sao Paulo en el torneo continental.

Sumado a eso, el cucuteño ya pasó la ‘página’ y afirmó que todavía quedan cinco partidos y hay que centrarse en lo que viene: “No pasa nada, la próxima semana tenemos un próximo partido, tenemos que hacer las cosas bien, todavía queda mucho. No sé si justa, al final ellos han tenido dos y ha marcado, a veces hay que tener suerte para eso".