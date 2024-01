Falcao García puede negociar desde ya con su próximo club: ¿llega una nueva etapa para el 'tigre'?

El delantero colombiano Radamel Falcao García , el mediapunta argentino Oscar Trejo y el portero macedonio Stole Dimitrievski, cuyos contratos con el Rayo Vallecano vencen el próximo 30 de junio, son libres desde este lunes para negociar su futuro con cualquier otro club sin necesidad de remitirse a su cláusula de rescisión.

Trejo, de 35 años, y Dimitrievski, de 30, han mostrado públicamente su intención de seguir en el Rayo y son dos jugadores importantes dentro del esquema táctico de Francisco Rodríguez, pero aún no han recibido por parte del club una propuesta de renovación que les asegure su continuidad.

Ambos jugadores, muy queridos por la afición, llevan muchos años vistiendo la camiseta franjirroja. Trejo ocho temporadas y Dimitrievski seis.

Falcao, de 37 años, llegó al Rayo en septiembre de 2021 y desde entonces ha jugado 66 partidos , solo catorce como titular, y ha marcado doce goles. Pese a su papel secundario en el equipo se encuentra cómodo en el conjunto madrileño, en el que ejerce como uno de los líderes del vestuario.

Los centrocampistas José Pozo y Unai López también acaban contrato el 30 de junio y pueden negociar con otros clubes su futuro para la próxima temporada.

¿Qué paso entre Falcao García y Millonarios?

Pese a que Millonarios intentó su fichaje aprovechando el factor de que puede negociar como agente libre , no se llegó a un acuerdo, pese a que ambas partes se sentaron a hablar respecto a la transferencia.

"Hay que ver la situación del país cómo está en este momento, un poco complejo, siempre viendo lo que pasó a Luis (Díaz). Son cosas negativas que a uno lo hacen meditar y quizá frenarse", comentó en entrevista con Telepacífico Noticias, respecto a una de las razones por las que no se llegó a un acuerdo.

"Esto (el secuestro) es una cosa que no se veía (...) no solamente porque sea futbolista, son cosas que al final no deben pasar y sí se ha notado un poco la inseguridad en Colombia entonces ya tener un compañero cercano y que viva esa situación es muy cruel", añadió.