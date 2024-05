Falcao García ya tendría fecha estipulada para darle el adiós final al Rayo Vallecano

Radamel Falcao García acaba contrato con el Rayo el 30 de junio y su futuro parece lejos de Vallecas, donde ha pasado las últimas tres temporadas, ya que no tiene propuesta de renovación del club y, con 38 años, su idea es seguir jugando.

El delantero colombiano llegó en septiembre de 2021 al Rayo y su incorporación al club vallecano desató la ilusión de la hinchada y generó una enorme expectación, hasta el punto que su presentación fue en el estadio con centenares de aficionados para presenciar su puesta de largo como nuevo jugador franjirrojo.

Su protagonismo a lo largo de estas tres temporadas ha ido de más a menos con 938 minutos en su primer curso, 712 en el segundo y 472 en este último, a falta de la última jornada liguera. En total, 79 partidos y doce goles.

Con 38 años y medio, su intención es seguir jugando al fútbol y su futuro no parece ligado al club de Vallecas.

Publicidad

"De mi parte, agradecerles por estos tres años y muchos éxitos para el futuro. Mi contrato termina el 30 de junio y veré qué opciones tengo. Me siento bien, quiero seguir jugando y analizaremos con la familia que, en este momento, pesa mucho. No hay nada oficial que se haya hablado con ellos", dijo Falcao, al término del último partido frente al Barcelona.

La despedida oficial de Falcao del Rayo podría producirse el próximo sábado 25 de mayo frente al Athletic Club de Bilbao. Ese día, la afición franjirroja hará una doble celebración en las gradas de Vallecas. Una por la permanencia, ya matemática, y otra por el centenario que se cumplirá el 29 de mayo.

Publicidad

La Selección Colombia, un sueño para Falcao

Falcao García en acción de juego con la Selección Colombia Foto: AFP

Recientemente, el colombiano también se pronunció respecto a la próxima Copa América en donde fue certero al decir que "Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, seguiré soñando con poder estar ahí".

Además de también hablar de su retiro. "Llegará el momento en el que diga: 'Ya está bien'. Mientras tanto, sé que el entrenador está pendiente de mí, cuenta conmigo. Al final, si tengo la oportunidad de jugar y estar a un buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta".

Finalmente, fue claro al decir que la mentalidad de la Selección Colombia es la correcta para buscar alzarse con la Copa América. "No sé si será este, ojalá sea este. Me parece que la mentalidad del equipo, la exigencia que está teniendo el futbolista, el compromiso, la manera de creer y el nivel de los jugadores, nos puede acercar al objetivo, que es ganar".