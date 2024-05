Falcao García y la firme esperanza de estar en Copa América: "Seguiré soñando con poder estar ahí"

Radamel Falcao García se ha ganado el corazón de los hinchas desde hace mucho tiempo. El 'tigre', en su momento, fue considerado como el mejor '9' del mundo, siendo uno de los delanteros más temidos a nivel global.

Y es que ese título no fue en vano. En Atlético de Madrid, Porto y Mónaco lo recuerdan de tal manera y ni hablar de la Selección Colombia, en donde ha entrado desde hace muchos años en los libros de historia, pues hay que recalcar que el samario es el máximo goleador histórico de la 'Tricolor' con 36 tantos.

Desafortunadamente, el presente no le sonríe de a mucho recientemente, ya que, con el Rayo Vallecano ha perdido continuidad y no ha recibido muchos minutos minutos. De hecho, en toda la temporada 2023-24, jugó 25 partidos, razón por la cual Néstor Lorenzo, técnico del combinado nacional ha dejado de contar con él.

Es más, la última ocasión en la que pudimos ver a Falcao en una convocatoria de la Selección fue en marzo de 2023, cuando el argentino lo llamó para jugar contra Corea del Sur y Japón, de ahí en más, han pasado varios juegos de fogueo y partidos oficiales de Eliminatorias Sudamericanas, pero el 'Tigre' no ha sido tenido en cuenta.

Radamel Falcao García con la Selección Colombia Foto: AFP

Publicidad

Sin embargo, el sueño de volver a ponerse la camiseta amarilla, azul y rojo sigue latente y con la Copa América a la vuelta de la esquina, Falcao García asegura que su sueño es persistente en querer representar a Colombia, una vez más.

"Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, seguiré soñando con poder estar ahí", dijo el colombiano en charla con 'CNN'.

Falcao García, jugador del Rayo Vallecano. OSCAR DEL POZO CANAS/AFP

Publicidad

Pese a que el sueño de volver a estar a la Selección Colombia está ahí, Radamel es consciente de que los años han pasado y que pronto podría darse lo que muchos ven como un día impensado: su retiro del fútbol profesional. "Llegará el momento en el que diga: 'Ya está bien'. Mientras tanto, sé que el entrenador está pendiente de mí, cuenta conmigo. Al final, si tengo la oportunidad de jugar y estar a un buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta", declaró el jugador que prontamente finaliza contrato con Rayo Vallecano.

Por otro lado, asegura que la mentalidad que está sosteniendo la Selección Colombia actualmente es digna para aspirar al título de Copa América. "Me parece que la mentalidad que está teniendo la Selección es la adecuada, es de jugar para ganar, y la gente lo exige, está bien, tenemos que autoexigirnos. Creo que el equipo tiene mucho talento, tiene capacidad, tiene un cuerpo técnico preparado y, ojalá, eso se pueda demostrar ganando un título".

Sin embargo, se mantiene humilde y también da como candidatas a Argentina o Brasil, selecciones siempre favoritas al título. "No sé si será este, ojalá sea este. Me parece que la mentalidad del equipo, la exigencia que está teniendo el futbolista, el compromiso, la manera de creer y el nivel de los jugadores, nos puede acercar al objetivo, que es ganar", de esta manera finiquitó su intervención Radamel Falcao García.

Aquí la entrevista

En nuestro Mano a Mano @FALCAO habla acerca de su sueño de volver a la @FCFSeleccionCol siempre y cuando esté en ritmo para ser considerado.



Aquí les dejo parte de la charla. pic.twitter.com/PAhxEvBDE2 — Dito Lemos (@DitoLemos) May 21, 2024