Filtran advertencia de jugadores del Rayo Vallecano a James Rodríguez; quedó avisado

James Rodríguez llegó en agosto de 2024 al Rayo Vallecano como el principal fichaje de la temporada, pues venía precedido de su título como mejor jugador de la Copa América. Sin embargo, en vez de éxito, encontró sombra y oscuridad.

Al principio tuvo escasas apariciones en los partidos de la Liga de España , luego fue condenado a no salir de la banca de suplentes y ahora ni siquiera es convocado por Íñigo Pérez, su entrenador y hombre que ha dicho públicamente que no puede revelar las causas por las que no cuenta con el cucuteño.

De igual manera, Raúl Martín Presa, presidente del club, manifestó ante los medios que sabía por qué Rodríguez no jugaba , pero también indicó que no debía comentarlo públicamente.

Publicidad

En consecuencia, la borrada del ‘cafetero’ se volvió tema de primera plana en suelo ibérico, donde se empezó a especular con que al colombiano le estarían cobrando recientes declaraciones en las que dio a entender que su talento y su nivel están por encima de lo que hay en el Rayo.

De hecho, al técnico le preguntan todos los días por el mismo asunto y la polémica no para de tener capítulos nuevos a tal punto que hasta los propios futbolistas del cuadro de Vallecas empezaron a tomar partido.

Publicidad

Jugadores del Rayo Vallecano advirtieron a James Rodríguez

El encargado de ventilar la situación fue el argentino Óscar Trejo, referente de la escuadra madrileña y quien habló al respecto en nota concedida a Radio Marca.

En el diálogo, empezó diciendo que la convivencia con el ‘10’ es inmejorable: “Tenemos una muy buena relación, estoy muy contento de poder aprender día a día de él. Verlo entrenar y tener una figura como él para nosotros es muy bueno. James ha estado en clubes top en todo lado y eso te lleva a esa mentalidad ganadora, a querer competir y pelear por algo”.

Luego dijo que el plantel le avisó a Rodríguez que debía entender de qué se trata su nueva realidad en el Rayo Vallecano y que necesitaba amoldarse.

Publicidad

“Obviamente, nosotros también le hemos dicho a dónde ha venido, qué es lo que tenemos nosotros de prioridad”, señaló.

En ese sentido, el bando de Vallecas se caracteriza por su filosofía no tener ídolos por considerar que todos los futbolistas son iguales y que deben tener el mismo sacrificio en la cancha, algo que seguramente estaría riñendo con las creencias del propio cucuteño, que días tras había dicho lo contrario: “Sé dónde correr , dónde pedir el balón y dónde crear espacios”.

Publicidad

Entre tanto, resta esperar si el mediocampista de 33 años de edad logra encontrar en el mercado de pases de enero otro club para jugar, pese a que el presidente de la institución no estaría dispuesto a dejarlo ir .