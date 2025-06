Fue DT de James Rodríguez y escandaliza en Brasil por no conocer a Jhon Arias

Jhon Arias y Fluminensedebutarán en el Mundial de Clubes enfrentando a Borussia Dortmund del técnico Niko Kovac, mismo que declaró en zona de prensa que no conoce los grandes jugadores del cuadro brasileño, incluido Jhon Arias.

El alemán fue entrenador de James Rodríguez cuando jugó en el Bayern Múnich, y se le caracteriza como un técnico rígido y que evidentemente poco conoce del fútbol sudamericano como lo hizo saber en la previa del debut del Dortmund.

"No entré en muchos detalles sobre los miembros del equipo, me centré más en todo el grupo. No me centré en un solo jugador. Pero, ya que usted (el periodista) está hablando de él, estoy seguro de que ( Jhon) Arias debe ser un gran atleta y debemos tener cuidado para frenarlo. Nosotros también somos muy buenos y nos ocuparemos de eso", expresó Niko Kovac.

A ello, continuó diciendo: "Sabemos cómo son los jugadores brasileños; históricamente han tenido mucho éxito. Sabemos que el Fluminense es quinto en el campeonato brasileño, lo que significa que es un equipo muy fuerte y peligroso. Siendo sincero, creo que el Fluminense y el Borussia Dortmund son los favoritos en el Grupo F".

En Brasil los comentarios fueron divididos tras estas declaraciones del técnico del Borussia Dortmund, algunos lo tildaron de soberbio, pero muchos otros de un entrenador que poco conoce el fútbol sudamericano, y de jugadores en específico de este continente.

Niko Kovac se refirió al nuevo Mundial de Clubes

"Es algo nuevo y genial. Nadie sabe todo sobre sus rivales . Creo que tenemos tres tipos de juego diferentes en el grupo: el estilo brasileño, con mucha individualidad y posesión; el estilo coreano, con mucho ataque y velocidad; y el estilo sudafricano, más parecido al brasileño. Como somos un club de alto nivel, necesitamos saber cómo afrontar esto y estar lo más preparados posible".

¿Cuándo es el debut del Fluminense de Jhon Arias frente a Borussia Dortmund?

Brasileños y alemanes se verán las caras el próximo martes 17 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia), juego por el grupo F del Mundial de Clubes.