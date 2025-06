Encendida la polémica y defensa para James Rodríguez: "Messi no sabe perder"

No paran las reacciones por el cruce de palabras que tuvieron Lionel Messi y James Rodríguez en medio del compromiso que protagonizaron las selecciones de Argentina y Colombia, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. En el juego que culminó con marcador de 1-1, el astro de la 'albiceleste' se le acercó al '10' de la 'tricolor' para reclamarle sobre unas antiguas declaraciones. "Vos dijiste que nos habían ayudado en la final (Copa América), le expresó el argentino al exReal Madrid.

Lo cierto es que este momento se ha viral que ha traspasado fronteras, al punto que en unos de los programas con bastante 'rating' en España salieron en defensa de Rodríguez Rubio. "Messi no sabe perder", dijeron.

El que encendió la polémica fue el periodista Edu Aguirre, quien 'El Chiringuito' le dio total respaldo al capitán de la Selección Colombia y 'cargó' fuerte contra el 'crack' rosarino.

Lionel Messi y James Rodríguez tuvieron un tenso momento en el Monumental AFP

"James ha dicho lo que muchos creemos. A Messi le han dado muchas cosas que no merece, es que Messi ha sido uno de los mejores de la historia, pero por el ser el niño bueno y bonito, el que nunca hace nada malo, le han dado muchas cosas que no merecen y que todo está casi preparado casi siempre para que el niño bonito gane", se le escuchó a Aguirre en el mencionado programa.

Pero ahí no paró, a continuación añadió: "Ahora bien, si el niño bonito pierde, no sabe perder, le echa la bronca a Tello, a Ibrahimovic (...) Llevamos 20 años viendo un grandísimo jugador que ha mandado más que cualquier presidente y eso vosotros nunca lo van a aceptar, es una realidad. Lo que dijo James es jueces y el problema es de Messi, que meses después no ha logrado superarlo. ¿Qué pasa? El partido iba 0-1 con toda Argentina viendo y él perdiendo con un jugador menos, por eso Messi salta porque no sabe perder".

Recordemos que la Selección Colombia se adelantó con un golazo de Luis Díaz en el estadio Monumental, pero al minuto 81 Thiago Almada puso cifras definitivas. Los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron con 10 futbolistas desde el 71', luego de que Enzo Fernández viera la tarjeta roja por ponerle los taches en el rostro a Kevin Castaño, a la hora de disputar un balón.