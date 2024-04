Fulham vs. Liverpool, EN VIVO ONLINE, con Luis Díaz: hora y dónde ver el partido de Premier League

A Liverpool ya solo le queda la Premier League, en la temporada 2023/2024. Por eso, hará hasta lo imposible por ganarle el mano a mano a Manchester City y Arsenal, en busca del título de la liga. Allí, Luis Díaz sueña con ser determinante como lo ha sido cada vez que salta a la cancha. Y es que ya registra 45 partidos disputados, con 13 goles y cuatro asistencias.

Así las cosas, en esta ocasión, el guajiro no quiere desentonar y seguir por esa misma línea. Vea Fulham vs. Liverpool, este domingo 21 de abril, a las 10:30 a.m. (Hora Colombia), EN VIVO ONLINE por la plataforma de Star+. Además, lo podrá seguir en Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), en nuestro habitual minuto a minuto del juego.

Hora y dónde ver Fulham vs. Liverpool, por Premier League

Día: domingo 21 de abril.

Hora: 10:30 a.m. (Colombia).

Estadio: Craven Cottage.

Jornada: fecha 34 de la Premier League.

Transmisión: Star+.

Luis Díaz, delantero colombiano del Liverpool, en acción de juego en la Premier League 2023/2024 AFP

Tabla de posiciones de la Premier League, tras la fecha 33

Manchester City, Arsenal y Liverpool tienen un partido pendiente cada uno, por lo que registran 32 juegos disputados. Allí, los 'cityzens' lideran la tabla de posiciones, con 73 puntos, producto de 22 victorias, siete empates y tres derrotas, y tienen una diferencia de gol de +44. En segundo lugar, aparecen los 'gunners', con 71 unidades y +49 en el ítem de los goles.

Los 'reds' ocupan la tercera plaza, sumando 71 puntos, tras 21 triunfos, ocho igualdades y tres caídas. De igual manera, en la diferencia de gol tienen +41, al haber anotado 72 goles y recibido 31. Se debe recordar que, en su más reciente partido, Liverpool perdió 0-1 frente a Crystal Palace, en Anfield, con gol de Eberechi Eze, cuando transcurría el 14'.

Jurgen Klopp y Luis Díaz, entrenador y jugador de Liverpool, respectivamente, celebran una nueva victoria en la Premier League AFP

¿Qué dijo Jürgen Klopp, previo a Fulham vs. Liverpool?

Tenemos que demostrar que deseamos el título de la Premier League más que Manchester City y Arsenal; lo daremos todo por los tres puntos contra Fulham Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool

¿Cómo le ha ido a Liverpool en los torneos que disputó?

A estas alturas de la temporada, el único título por el que pelea Liverpool es la Premier League. Cabe aclarar que recién se despidieron de la Europa League, cayendo 3-1, en el marcador global, frente a Atalanta, en cuartos de final. En la ida, fue derrota 0-3, en Anfield, y ganó 0-1 en territorio italiano en la vuelta, pero no le alcanzó para dar vuelta a la serie.

Por otro lado, en la FA Cup, el equipo 'red' se despidió también en cuartos de final. Esta vez Manchester United fue el que lo superó por 4-3. En dicho compromiso, Luis Díaz fue titular y salió al minuto 114, siendo reemplazado por Bobby Clark. Para finalizar, el cuadro de Jürgen Klopp se coronó campeón de la Carabao Cup, al vencer 1-0 a Chelsea, en la final.