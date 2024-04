Luis Díaz, bajo la lupa en Liverpool: número de goles, la sombra de Mané y una posible salida

Pasan los días y se comienza a acercar el cierre de la temporada en la Premier League, en donde Liverpool, de Luis Díaz, puja por el título con Manchester City y Arsenal y a la par, este jueves, se jugará la permanencia en la Europa League al enfrentar a Atalanta, que tiene un ventaja considerable por un triunfo de 3-0 obtenido en el estadio de Anfield.Y en ese sentido, sobre el delantero colomnbiano hay focos puestos por varias razones, que e argumentaron en un extenso artículo del medio partidario 'Anfield Watch'.

Ante los rumores del posible interés de clubes como PSG, Barcelona y hasta el Real Madrid en el guajiro, en el Inglaterra han instalado la versión que el grupo que maneja los destinos del atacante quiere buscar una mejora del contrato, que finaliza en 2027, y que por ahora esa no sería una prioridad para los directivos de los 'reds'. En ese apartado hay que decir que Díaz Marulanda no es de los mejores pagados del plantel, algo que no deja de generar inquietud por su aporte, desequilibro y calidad comprobadaen el equipo que orienta Jurgen Klopp.

De otro lado, el citado medio volvió a reflotar una vieja polémica relacionada con la salida ya hace un par de temporadas de Sadio Mané, con rumbo a Bayern Múnich, a quien 'Luchito' no habría podido hacer olvidar, ni tampoco reemplazar con creces, según 'Anfield Watch'.

"Díaz nunca ha sido el tipo de delantero al que el Liverpool hubiera apuntado anteriormente. Jugadores como Jota, Salah, Firmino, Mané tenían números sostenibles que podrían ampliarse en un sistema mejor. Tenían un historial de ser goleadores, incluso si su definición era un poco incompleta. El colombiano nunca tuvo eso. Los hinchas creyeron que Luis era el reemplazante perfecto para Mane, algo que no se ha dado con suficiencia", se leyó en uno de los apartes del artículo en mención.

Bajo esos atenuantes, se concluyó que para Liverpool sería un buen momento para vender al hombre estelar de la Selección Colombia, por una suma de 75 millones de libras esterlinas (más de 87 millones de euros) y con ese dinero buscar invertir en algún refuerzo importante, de cara al segundo semestre de 2024.

"Todo esto, combinado con la situación contractual de Díaz, podría hacer que el club decida sacrificarlo este verano para recaudar fondos, especialmente si el interés en él es legítimo, y traer a un atacante más adecuado para complementar a los que ya están en el club", se concluyó.

Solamente el tiempo dirá qué va a pasar con el futuro de Luis Díaz, a quien seguramente se le abrirán puertas, ya que más allá de algunas críticas, en Europa tiene un prestigio ganado.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con Liverpool?

Luis Díaz, jugador colombiano del Liverpool, ha sido clave en la lucha por el título de la Premier League 2023/2024 Getty Images

En la presente temporada, Luis Díaz acumula un total de 13 goles, en todas las competiciones en las que ha jugado con Liverpool. Además de eso, 4 asistencias.