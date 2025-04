Futbolistas de la Selección Colombia: hora y dónde ver EN VIVO sus partidos del fin de semana

Llegó el fin de semana y con ello una nueva oportunidad para que los jugadores de la Selección Colombia tengan actividad con sus clubes en las distintas ligas del mundo. Desde este viernes 4 de abril y hasta el lunes 7 del mismo, los recientes convocados por Néstor Lorenzo esperan brillar.

James Rodríguez y León esperan volver al triunfo en la Liga MX, mientras que Liverpool con Luis Díaz, confía en una nueva victoria para seguir extendiendo su liderado en la Premier League. Por su parte,Jhon Durán y el Al Nassr lograron un gran triunfo en la Liga de Arabia Saudita contra el Al Hilal.

Así las cosas, en Gol Caracol le presentamos la agenda de partidos de los jugadores de la 'amarilla' en acción este fin semana.

ARQUEROS

Camilo Vargas

Partido: Atlas vs. Juárez

Día: 5 de abril del 2025

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: ViX Premium

Camilo Vargas, arquero de Atlas y Selección Colombia, en medio de un partido de la Liga MX AFP

Álvaro Montero

Partido: Fortaleza vs. Millonarios

Día: domingo 6 de abril del 2025

Hora: 4:10 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win+

David Ospina:

Partido: Atlético Nacional vs. Unión Magdalena

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 2:00 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win+

DEFENSAS Y LATERALES:

Carlos Cuesta: el calendario indica que el próximo juego del Galatasaray será contra el Samsunspor, el viernes 11 de abril.

Yerry Mina

Partido: Empoli vs. Cagliari

Día: domingo 6 de abril del 2025

Hora: 8:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Lucumí

Partido: Bolonia vs. Napoli

Día: lunes 7 de abril del 2025

Hora: 1:45 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Jáner Lucumí, defensor colombiano que milita en el Bolonia. Image Photo Agency/Getty Images

Dávinson Sánchez: Galatasaray jugará el 11 de abril contra el Samsunspor por la Liga de Turquía.

Cristian Borja

Partido: Pachuca vs. América

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Claro Sports

Santiago Arias

Partido: Santos vs. Bahía

Día: domingo 6 de abril del 2025

Hora: 6:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Daniel Muñoz

Partido: Crystal Palace vs. Brighton

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 9:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium - ESPN 2

Johan Mojica

Partido: Mallorca vs. Celta de Vigo

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 11:30 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: DSports y DGO

CENTROCAMPISTAS

James Rodríguez

Partido: Querétaro vs. Club León

Día: viernes 4 de abril del 2025

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: TUDN, VIX Premium.

Jefferson Lerma:

Partido: Crystal Palace vs. Brighton

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 9:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium - ESPN 2

Richard Ríos en Palmeiras AFP

Richard Ríos

Partido: Sport Recife vs. Palmeiras

Día: domingo 6 de abril del 2025

Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Arias

Partido: Fluminense vs. Bragantino

Día: domingo 6 de abril del 2025

Hora: 2:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Globo.

Jorge Carrascal

Partido: CSKA Moscú vs. Dinamo Moscú

Día: domingo 6 de abril del 2025

Hora: 11:30 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Juan Camilo Portilla

Partido: Talleres de Córdoba vs. Gimnasia

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Juan Fernando Quintero

Partido: Once Caldas vs. América de Cali

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 6:20 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win+

Kevin Castaño

Partido: Sarmiento vs. River Plate

Día: sábado 5 de abril

Hora: 6:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium

DELANTEROS Y EXTREMOS

Luis Díaz:

Partido: Fulham vs. Liverpool

Día: domingo 6 de abril del 2025

Hora: 8:00 a.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Disney+ Premium

Jaminton Campaz

Partido: Rosario Central vs. Vélez

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 1:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium

Marino Hinestroza:

Partido: Atlético Nacional vs. Unión Magdalena

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 2:00 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win+

Marino Hinestroza celebra con Atlético Nacional, en Copa Libertadores. Colprensa.

Rafael Santos Borré

Partido: Sport Club Internacional vs. Cruzeiro

Día: domingo 6 de abril del 2025

Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Jhon Córdoba

Partido: Krasnodar vs. FC Akron Tolyatti

Día: sábado 5 de abril del 2025

Hora: 11:45 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Jhon Jáder Durán: Al Nassr jugó contra Al Hilal y ganó 1-3. El delantero antioqueño jugó los 90 minutos, provocó un penalti y casi se pelea con un rival.