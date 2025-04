Real Madrid vs. Valencia, EN VIVO; hora y dónde ver en TV el partido por la Liga de España

El Santiago Bernabéu, sobre el que sostiene el Real Madrid sus opciones de título en la Liga de España gracias a ser el mejor local (37 puntos ganados de 42 posibles), mide la reacción del Valencia de Carlos Corberán, con un punto negro aún por corregir tras escapar de la zona de peligro, ganar un partido lejos de Mestalla.

El Real Madrid cierra el sábado ante el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu el ciclo de tres partidos seguidos ante su afición en una semana, tras buenas dosis de sufrimiento para vencer al Leganés (3-2), sosteniendo el pulso por el título liguero con el Barcelona, y empatar con la Real Sociedad (4-4), firmando el pase a la final de la Copa del Rey.

Real Madrid vs. Valencia, hora y dónde ver EN VIVO, por la Liga de España

Por la fecha 30 de la Liga de España, Real Madrid se medirá con Valencia en condición de local. El encuentro está programado para este sábado 5 de abril a partir de las 9:15 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de 'Espn' y 'Disney+'.

Un gran desgaste físico, inesperado, al regreso del parón de la competición doméstica por los partidos de selecciones. Un esfuerzo extra para remontar dos duelos que mostraron carencias defensivas del equipo de Carlo Ancelotti. Seis tantos recibidos, graves errores como bloque e individuales y una portería que en el momento menos oportuno presenta un problema.

Real Madrid celebra victoria contra Real Sociedad. AFP

La lesión muscular sufrida por Thibaut Courtois en su regreso a la selección belga coincide con un problema, también muscular, de Andriy Lunin. La solución de urgencia, si 'Carletto' no fuerza al portero ucraniano, que se probó en el último entrenamiento, es Fran González. Canterano de 19 años y 1,99 metros de altura.

Con vida en todas las competiciones consideradas grandes en el mes de abril, por primera vez con Ancelotti al mando en sus dos etapas en el club blanco, los resultados están por encima de las sensaciones. El Real Madrid necesita un partido redondo, un triunfo contundente, exhibir autoridad, y tiene una nueva oportunidad ante un Valencia endeble, lejos de Mestalla, que además llega plagado de bajas.

Esperando un tropiezo que corte la racha del Barcelona, que se mide al Real Betis, y permita recortar los tres puntos de distancia antes del clásico liguero de Montjuic, los jugadores madridistas saben que ya no tienen licencia para fallar. Sus opciones al título pasan por intentar ganarlo todo y no habrá espacio para numerosos cambios de Ancelotti. Algún retoque puntual en el once, si ve con necesidad de descanso a Jude Bellingham por su gran desgaste, y poco más.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin o Fran González; Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Federico Valverde, Modric; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Valencia: Mamardashvili; Max Aarons o Fran Pérez, Mosquera, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Enzo Barrenechea, Pepelu, Javi Guerra, Diego López y Umar Sadiq.

Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear).

Encargado VAR: Figueroa Vázquez (comité andaluz).

Estadio: Santiago Bernabéu.