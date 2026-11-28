👊🏼🔴¡El XI del Bayern Múnich!👊🏼🔴
Die 𝒆𝒓𝒔𝒕𝒆𝒏 𝑬𝒍𝒇 für #HSVFCB! 📋 pic.twitter.com/eEdS7e6hTc— FC Bayern München (@FCBayern) November 28, 2026
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Los dirigidos por Vincent Kompany son segundos en el campeonato alemán con 22 puntos, a dos enteros del líder Borussia Dortmund.
A las 9:30 de la mañana, en Colombia, de este sábado 28 de noviembre se jugará el duelo por el fútbol de Alemania.
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Hamburgo y Bayern Múnich por la Bundesliga.
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