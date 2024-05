Hernán Torres no se guardó nada y habló de los rumores que lo colocan en el Deportivo Cali

El Deportivo Cali no pasa por los mejores momentos. Los 'azucareros' no lograron clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I y, si bien Hernando 'cocho' Patiño se encuentra en el cargo de director técnico de manera interina, la institución vallecaucana se encuentra en búsqueda de una nuevo entrenador que inicie un proceso renovado para el próximo semestre.

Según el diario El País, uno de los nombres que se maneja en las directivas del Cali con gran fuerza es el de Hernán Torres, actualmente estratega de Emelec, del fútbol de Ecuador y renovó su contrato, hace algunos meses atrás, hasta diciembre de este año 2024.

No obstante, luego de ganarle 2-1 a Universidad Católica en juego por la primera ronda de la Copa de Ecuador, el técnico ibaguereño habló de los rumores que lo colocan en algún otro equipo que no sea Emelec, asegurando que son solo rumores y que, desde que firmó contrato, han buscado sacarlo del cargo.

"En cuanto a los rumores, son eso, rumores. Yo estoy en Emelec. Desde que llegue a Emelec, desde el primer día me querían sacar. Que me iba a ir, que me devolvía. Yo estoy en Emelec y estoy contento, estoy trabajando. Aquí me apoya la gente, me apoyan ustedes, se critica cuando perdemos, nos alaban cuando ganamos, que es la posición de ustedes", explicó en primera instancia Torres.

Hernán Torres en su presentación como nuevo técnico de Emelec, de Ecuador. Twitter @CSEmelec

"Cuando se hacen bien las cosas se dice que se hacen bien y cuando se hacen mal las cosas también se tienen que decir. Estamos creciendo, trabajando y luchando para que Emelec vuelva a ser el equipo que ha dejado historia en el fútbol de Ecuador", decidió agregar el extécnico del Deportes Tolima, Millonarios, América, entre otros equipos más del fútbol colombiano.

De hecho, basado en lo informado por 'El País', Hernán Torres le había manifestado a su círculo cercano que se encontraba "cómodo" en Emelec y que la idea es seguir vestido de azul, por el momento.

"Emelec es un equipo grande que necesita resultados ya y tenemos que buscar el fútbol que necesitamos, el fútbol de ataque y de manera interna toca mejorarlo. Hoy se mejoró un poco. Tenemos confianza para jugar como queremos jugar y vamos mejorando", fueron las palabras del técnico que, al parecer, buscará el éxito en el fútbol ecuatoriano, por el momento.

Otros nombres de técnicos que han sonado extraoficialmente son el de Flavio Robatto, actual entrenador del Bolívar, y Lucas Pusineri, quien se encuentra sin equipo.