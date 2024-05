Real Madrid desea posponer la entrega del trofeo de campeón de LaLiga "por respeto"

El Real Madrid ha recibido con sorpresa la comunicación de que recibirá el trofeo de campeón de LaLiga EA Sports 2023-24, la trigésimo sexta en la historia del club, el sábado en el Nuevo Estadio de Los Carmenes de Granada, y ha destacado que no quiere recibirlo "por respeto" al rival, ya que podría ser el día en el que descienda de categoría.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que se proclamó campeón de LaLiga el pasado sábado con cuatro jornadas por disputarse, al derrotar al Cádiz en el Santiago Bernabéu y con la derrota posterior del Barcelona en Girona, no quiere, por tanto, recibir el trofeo en Granada.

A la sorpresa por no haber unificado los horarios en la trigésimo cuarta jornada de los partidos de Real Madrid y Barcelona por parte de LaLiga, se suma ahora la comunicación recibida en la mañana del lunes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre la entrega del trofeo.

Según informaron a EFE fuentes del club blanco, entienden que por deferencia deportiva al Granada, "por respeto", no es el mejor escenario para recibir la copa, que se podría entregar el martes 14 de mayo ante el Alavés en el Santiago Bernabéu, o en la última jornada de la competición, en la que juega como local frente al Real Betis.

Las cinco claves de la fecha 34 de LaLiga

La solvencia total del campeón, el Real Madrid, ganador por 3-0 contra el Cádiz; la ambición de Míchel, que ha dirigido al Girona a una histórica clasificación para la Liga de Campeones; la recaída del Barcelona, derrotado por 4-2 en Montilivi; el reinicio del Atlético de Madrid de Diego Simeone, que removió su once titular para ganar en Mallorca; y la inspiración de Unai Simón, Nico e Iñaki Williams, decisivos para el triunfo del Athletic en Getafe, son cinco claves de la trigésimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports:

1 - La solvencia total del campeón:

Cuando Brahim Díaz marcó el golazo del 1-0, en el minuto 52, instantes antes Thibaut Courtois había repelido la ocasión de Chris Ramos. El Real Madrid ya es el campeón de LaLiga. Matemático. Lo era desde mucho antes en apariencia y firmeza. Al Cádiz, como a tantos y tantos esta temporada, lo superó por la solvencia de un equipo que funciona en cada sector del campo. Desbordante en ataque y contundente en defensa. El más goleador, 74 tantos, pero, sobre todo, el menos goleado, con apenas 22. Ha sostenido su portería a cero en 18 de los 34 partidos que ha disputado en esta Liga. Sólo concedió una derrota. "Es un título merecido", dijo Ancelotti, el autor de un campeón incontestable.

2 - La ambición de Míchel:

Según avanzó la temporada, Míchel lo tenía muy claro. El objetivo era la Liga de Campeones. No conseguirlo era una decepción. No había matices. Ni para él ni para ninguno de sus jugadores. No había otra ruta para el equipo revelación del campeonato. Espléndido al comienzo, más irregular últimamente fuera de casa (cinco derrotas seguidas, antes del triunfo en Las Palmas), pero siempre un conjunto imponente en Montilivi (11 triunfos en sus últimos trece choques como local, con dos empates y sin derrotas), ya está resuelto su pase a la competición de las competiciones. La más deslumbrante. Un paso gigantesco para el equipo catalán, que lo cerró con otra demostración de ambición: superó al Barcelona por 4-2, tras perder por 0-1 y por 1-2. Su enésima remontada de la temporada.

3 - La recaída del Barcelona:

"Estoy muy, muy triste y decepcionado", asumía, "cabreadísimo", Xavi Hernández. Su equipo perdió en Girona. No le bastó con adelantarse dos veces en el marcador. En nueve minutos, del 65 al 74, encajó tres goles. De repente. No es una situación nueva. Ni siquiera lejana. En sus últimos cuatro encuentros, el Barcelona ha perdido tres de ellos. LaLiga se esfumó en el Santiago Bernabéu (3-2), la Liga de Campeones se fue en su propio campo, con el 1-4 del París Saint Germain, y la segunda plaza de complicó con un 4-2 en Girona. Entre medias, ganó al Valencia con apuros, por 4-2. Son trece goles en contra en cuatro choques.

4 - El reinicio de Simeone:

"Lo guardo para mí", explicó Diego Simeone cuando fue preguntado el viernes por las causas del rendimiento errático del Atlético como visitante. Doblegado sin matices en Vitoria, con once derrotas en las últimas 17 salidas entre todas las competiciones, durante esta semana removió su plan, su once, lo preparó día a día, con un 5-4-1, con cambios de jugadores y puestos hasta que dio con la alineación que más le convencía. Sin Morata ni De Paul. Con Correa como único punta, para la llegada de Lino, Barrios y Riquelme, quien marcó la diferencia en el minuto 5. Controló, se giró, disparó y marcó el 0-1. Fue definitivo. Sigue en la ruta hacia la Liga de Campeones: seis puntos de ventaja con doce por disputarse. Y sostuvo su marco a cero, tan trascendente para el equipo, trece encuentros después. "No creo que los sistemas generen mejores soluciones, el compromiso sí", destacó el entrenador tras el triunfo.

5 - La inspiración de Unai Simón, Iñaki y Nico:

El Athletic Club dominó dos aspectos cruciales en Getafe. Su portería y el área contraria. Desde las individualidades ofensivas de Iñaki Williams, autor de los dos goles en el Coliseum, y Nico, creador de la acción del 0-2 cuando regaló a su hermano el tanto, hasta las paradas de Unai Simón, crucial ante Greenwood, penalti incluido. "La verdad que hemos tenido también bastante suerte, al final han tenido ocasiones muy claras", asumió el guardameta internacional español, protagonista de intervenciones decisivas. "Ha hecho un partido increíble, estratosférico", expresó Jaime Mata, su rival, a 'Dazn'. Sufrió el Athletic hasta el final, con dos jugadores menos, por las expulsiones de Yeray Álvarez y Aitor Paredes. Y ganó para insistir en sus posibilidades de la Liga de Campeones ante el Atlético. Lo mira a seis puntos aún de distancia.