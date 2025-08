Independiente le pegó con todo a Álvaro Angulo; "hubo negativas de él y su representante"

Álvaro Angulo ya no hace parte de Independiente, pero su salida del club argentino sigue dando de qué hablar y todo por unas recientes declaraciones del jugador colombiano; desde el rojo de Avellanada le respondieron con contundencia, dejándolo 'mal parado'.

La popular 'Pantera Negra Turbo' había dicho que el conjunto del sur del continente le adeudaba dinero y que no veían que iban a pagarle, lo que ocasionó su decisión de salir del club y fue allí donde apareció la oportunidad para llegar a Pumas, elenco que es dirigido por Efraín Juárez y quien lo había tenido en su paso por Atlético Nacional.

Álvaro Angulo en Independiente de Argentina

Así las cosas, desde Independiente fueron claros sobre este tema con respecto a Ángulo y declararon lo siguiente en un extenso comunicado.

"Ante una oferta de Pumas de México recibida directamente por el jugador, Angulo comenzó a plantear su interés por irse del club mientras estábamos disputando instancias decisivas del Torneo Apertura 2025. Aclaramos que a esa fecha no se le adeudaba suma alguna al Jugador y además, se había cancelado anticipadamente el 90% de un pago de prima que vencía el 15/7/25", precisaron desde el club argentino.

Y agregaron que "Independiente planteó la mejora significativa de su contrato para retenerlo, considerando las actuaciones deportivas del futbolista, ya que en caso de irse debíamos reemplazarlo indefectiblemente generando un nuevo costo para la institución. No obstante, las posiciones del jugador y la de su agente fueron siempre intransigentes manifestando que quería irse".



¿Qué dijo Álvaro Angulo?

"Cuando entro en la discusión con Independiente, les dije que por favor se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando varios jugadores. No me habían pagado las cuotas de marzo y junio, entonces les dije que sí había plata para comprar pero no para mantener a un jugador que siempre daba todo por el club. Me dijeron que no había dinero, que estaban pagando demandas que tenían pero mencioné que habíamos pactado otra cosa, que yo me quedaba si se ponían al día. Vi que daban vueltas y me senté con el presidente, le dije que pensaba que no me iban a pagar lo que debían y que podíamos sentarnos a escuchar ofertas desde afuera", dijo el jugador en charla con 'Espn F90'.



El comunicado de Independiente sobre el caso de Álvaro Angulo

📌 Comunicado oficial: Álvaro Angulo



Ante las recientes declaraciones del jugador Álvaro Angulo respecto a su salida de nuestro club y una supuesta deuda que la institución habría mantenido con el mismo queremos aclarar algunos conceptos inexactos que atentan contra la salud… pic.twitter.com/NpK6rYFKm6 — C. A. Independiente (@Independiente) August 3, 2025