La verdad sobre la salud de Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors; habló una persona cercana

Boca Juniors no pasa por un buen momento en lo deportivo, al acumular once partidos sin victorias; una racha negativa nunca antes vista en su historial. El 'xeneize' es dirigido por Miguel Ángel Russo, quien de paso, viene siendo uno de los apuntados por el presente del club. No sólo cuestionan sus toma de decisiones en el campo, sino que surgieron los rumores de que su estado de salud no era bueno.

A raíz de los 'murmullos' de cómo estaba la salud de Russo, una persona cercana al extécnico de Millonarios contó toda la verdad sobre esto, precisando que "hablan muchas cosas de más".

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino, con paso por Millonarios.

¿Cómo está el estado de salud de Miguel Ángel Russo?

Fue Ignacio Russo, hijo del timonel de Boca Juniors, el que desmintió todas las versiones que han transcendido sobre el estado físico de su padre.

“Mi papá está bien de salud, está contento, está feliz. Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así", esas fueron las palabras que pronunció en conversación 'DSports Radio'.

Hay que indicar que Russo, de 69 años, fue diagnosticado con cáncer de próstata en el 2017 cuando dirigía a Millonarios, pero logró sobreponerse con tratamientos y quimioterapias. Incluso, en medio de todo este difícil momento en su vida, logró salir campeón con el 'embajador' en la Liga II-2017.

A continuación dejó un parte de tranquilidad y optimismo. "Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo. Tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen", finalizó Ignacio Russo, quien es delantero en Tigre.



¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors en el fútbol de Argentina?

El calendario indica que el 'xeneize' deberá enfrentar este sábado 9 de agosto a Racing, equipo que tiene entre sus filas al delantero monteriano, Duván Vergara. El partido corresponde a la cuarta jornada del presente campeonato en Argentina y se efectuará en La Bombonera, a partir de las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia.