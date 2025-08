Hombre disfrazado se le atravesó y sorprendió a Nelson Deossa; chasco al llegar al Betis

En medio del mercado de fichajes una de las últimas noticias se presentó este lunes con la confirmación oficial del volante Nelson Deossa como nuevo jugador del Real Betis, de España, procedente del Monterrey mexicano. El exjugador de Huila, Nacional y Junior de Barranquilla fue transferido en forma definitiva, luego catapultar su nombre a nivel internacional ante sus positivas presentaciones en el pasado Mundial de Clubes.

El arribo del colombiano generó expectativa en la prensa de la ciudad de Sevilla y se registró una situación bien particular. En su primera aparición pública, Deossa, quien se caracteriza por ser parco y serio, se vio sorprendido porque lo interceptó un personaje disfrazado y que se hace llamar: 'Spiderman Bético'.

Los dos cruzaron algunas palabras, el seguidor le habló al oído y lo abrazó, además de tomarse la respectiva selfie para el recuerdo.

"Siempre que las circunstancias me lo permitan, acá voy a estar, hay que darles una cálida bienvenida a los nuestros. Nelson (Deossa) ha cruzado el charco, se encuentra lejos de su familia y los béticos nos caracterizamos por arropar. Yo siempre he sido del de Betis y siempre me ha gustado Spiderman, entonces quise darle un toque para unir los dos conceptos", dijo el hombre a 'Canal Sur Deportes'.

Publicidad

De entrada, el nacido en Marmato, en el departamento de Caldas, sintió el apoyo de parte de la gente que sigue al cuadro albiverde y ahora lo que le corresponderá es comenzar con su adaptación y conocer a sus compañeros que dirige el chileno Manuel Pellegrini. Hay que recordar que en club español también se encuentra el risaraldense Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Hincha que se hace llamar el 'Spiderman Bético'. Captura de pantalla de video

Un Spiderman bético anda suelto por Sevilla



Un forofo del hombre araña, tanto como del Betis, ha aunado sus dos aficiones y, cada vez que llega un nuevo fichaje, aparece para darle la bienvenida y hacerse un selfie junto a él



🌐 https://t.co/Sb1IxLi4BY pic.twitter.com/ZwTIYlVTjM — CanalSur Deportes (@csurDeportes) August 4, 2025

Publicidad

¿Qué dijo Nelson Deossa a su llegada al Betis?

"Estoy aquí para cumplir un sueño y poder hacer historia", aseguró el colombiano en un corto video que dejó en las redes sociales del cuadro español, que pagó una suma cercana a los 15 millones de dólares por hacerse con sus servicios.