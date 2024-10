"Iñigo Pérez es otro Zidane": hinchas de Rayo no aguantaron más, en caso de James Rodríguez

Iñigo Pérez se encuentra en el ‘ojo del huracán’ y más ahora, después de relegar a James Rodríguez de la convocatoria para el debut en la Copa del Rey, luego de que, solo días antes, había afirmado que este era el espacio para que los futbolistas que no han tenido rodaje y continuidad en Liga, tomen protagonismo.

Una vez se publicó la alineación titular de Rayo Vallecano, junto a los suplentes, muchos hinchas ‘rayistas’ se mostraron molestos por la no aparición del cucuteño, quien llegó como la gran ‘estrella’ del equipo, pero, por decisiones técnicas, ha sido casi que ‘borrado’ del cuadro madrileño en lo que va de temporada.

Por esta y muchas más razones, Iñigo ‘agotó’ la paciencia de muchos aficionados, que en redes sociales le dijeron de todo por no alinear al colombiano en el encuentro de este martes, contra Villamuriel, por Copa.

“James debe de salir de ahí, ese DT es un rosquero. En vez de aprovechar esa calidad que en uno o dos pases le resuelve el partido”, “técnico deje el miedo, tiene que estudiar más, tiene que entender más a los jugadores porque así no llega a ningún lado con ese miedo, o no quiere sacar del hoyo a ese equipo, aproveche las oportunidades porque eso no se ve todos los días”, “ojalá y los goleen por culpa de ese técnico”, “yo me siento avergonzado de ese técnico por la manera en la que está irrespetando a James así; que el presidente tome cartas en el asunto ya”, “qué hijuep*** técnico, James no debería estar ya en ese equipo, es pura humillación con la mejor zurda que tenemos” y “Zidane II", fueron algunos de los comentarios que le dedicaron al entrenador español.