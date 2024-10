Javier Hernández Bonnet y los detalles y revelaciones de 'Lo soñé, lo jugué y lo gané'

Después de una exitosa trayectoria en medios de comunicación y liderando desde hace varios años al Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet es noticia este martes por el lanzamiento de su nuevo libro: 'Lo soñé, lo jugué y lo gané', de la editorial Planeta. Y precisamente, nuestro director general entregó detalles del mismo.

¿Qué es 'Lo soñé, lo jugué y lo gané?

"Lo soñé, lo jugué y lo gané" es la historia de alguien que está lleno de ilusiones y fue encontrando un camino en un medio muy competido, como es el medio de la comunicación y el periodismo deportivo, y protagoniza un montón de eventos y comparte, porque la fortuna le permite ese hecho, con las grandes estrellas de la narración y el comentario. Ese, finalmente, soy yo. Entonces, lo que hago es una recopilación, porque quienes estamos por terminar la carrera tenemos cierta obligación de dejar una especie de espejo en el que se puedan mirar las nuevas generaciones y mirar que lo que conseguimos no fue nada fácil; que fue muy luchado, fue arañado, fue mordido, hasta lograr el punto, la cresta de la ola, donde estamos ahora".

¿Por qué comprar "Lo soñé, lo jugué y lo gané"?

"Porque no se trata exclusivamente de un documento deportivo, sino de un proceso de vida, con caídas, subidas, resbaladas y levantadas. Y tiene mucho para compartir, porque, como dice el cuento 'no hay mejor manera de aprender que con los errores de los demás', porque los propios duelen mucho. Entonces, como los míos me dolieron tanto y no quiero que les duelan tanto a los que están en esta profesión, entonces yo les cuento para que aprendan y no caigan en esa zanja, donde muchas veces estuve yo".

¿Qué personajes están en el libro?

"Hay muchos personajes, porque el libro tiene un montón de revelaciones producto de las experiencias. Por ejemplo, el haber vivido tanto tiempo experiencias como las que me tocó vivir con Édgar Perea y conocer íntimamente a ese ser humano, que tenía la gran facultad de siempre pensar que era el mejor, y por eso fue tan exitoso, se convirtió en una divina experiencia, porque logré entender a Perea, tal cual como lo quería conocer, muy distinto al Édgar Perea que la gente se imaginaba. También hago un recuento de mi gran maestro, Jorge Eliécer Campuzano, evoco la figura de alguien que tuvo la paciencia de enseñarme a ver cosas del fútbol, como por ejemplo Rodrigo Fonnegra, técnico de Independiente Medellín y Deportes Quindío, quien fue un verdadero maestro. Comparto las experiencias con todos los lectores de encuentros fascinantes, como el que tuve en 1978 y luego en 1983 con Joao Saldanha, el periodista comunista que se enfrentó a la dictadura en Brasil y que era enemigo de Pelé, un malqueriente de Pelé. También está William Vinasco…le hago un homenaje a él, que es el verdadero y auténtico impulsor de Gol Caracol, y cuento un montón de estrategias que comparto con los lectores, sobre todo los jóvenes, que espero sean muchos periodistas, para mostrarles por qué el Gol Caracol es primer lugar, y que no es como lo imaginan algunos 'botadores de corriente' que posan de críticos de televisión, sin tener ni idea de cómo se prepara un producto como 'Gol Caracol'.

¿Y la gente del fútbol también deb tener espacio en su libro?

"Está “Pecoso” Castro, un personaje; están mis noches de tertulia con Álex Gorayeb. Está el episodio más llamativo de todos, que fue la muerte de Andrés Escobar, y cómo hasta el último instante estuvimos rogándole en Estados Unidos para que se quedara comentando con Caracol Radio. Cuento toda esa historia con detalles. Aparte de eso , cuento la película completa de cómo faltando 24 horas para el partido de despedida del 'Pibe' Valderrama no había partido, y cómo un ser, no de muy buenos antecedentes, es el que termina tomando la decisión de si se hacía o no se hacía el partido. Todo eso se cuenta ahí en el libro. Cuento cómo llegó Maradona, lo que hubo que darle, cómo había que complacerlo, y el desenlace con las casi diez chicas que estaban encerradas en el hotel, que se le olvidaron a Maradona que había fiesta con chicas, porque en su locura decidió salir a buscar chuleta en Barranquilla el día previo al partido, y olvidó que tenía una gala con las muchachas".