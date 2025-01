Íñigo Pérez mandó a James Rodríguez a ‘quejarse’ con los directivos del Rayo, no con él

Comenzó el 2025 y la situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano no cambió, y el que se encargó de confirmar eso fue el propio Íñigo Pérez, quien seguirá sin contar con el mediocampista colombiano.

Este jueves 2 de enero, en la previa del partido de este viernes por Copa del Rey, contra el Racing Ferrol, el estratega al frente del equipo de Vallecas volvió a hablar del ‘10’ y de su situación, esta vez mostrándose aún más abierto con el tema.

Íñigo Pérez, en pocas palabras, mencionó que James Rodríguez deberá hablar directamente con los directivos o el presidente del Rayo Vallecano si siente que no está siendo tenido en cuenta como él quisiera.

“Tanto James como otros que crean que no tienen minutos justos o merecidos tendrán que hablar con el club. Yo estoy encantado con la plantilla. De momento no hay ningún movimiento”, afirmó el técnico español en rueda de prensa, sobre la situación del ‘10’ colombiano, a quien no tiene en cuenta.

Publicidad

James Rodríguez, enfermo y sin chance de jugar en Rayo Vallecano

Y es que además de no tener el respaldo de Íñigo Pérez, este mismo jueves se informó que el futbolista tiene un virus y por eso tampoco será tenido en cuenta para el duelo de Copa del Rey.

Publicidad

“James Rodríguez ha tenido un problema como Pedro Díaz con virus estomacal. El club está al tanto y está pendiente de pruebas”, contó el técnico del Rayo Vallecano.

🎙️Íñigo Pérez en la RP previa:



💬 "Tanto James como otros que crean que no tienen minutos justos o merecidos tendrán que hablar con el club. Yo estoy encantado con la plantilla. De momento no hay ningún movimiento"#FerrolRayo — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) January 2, 2025

Información en desarrollo…