Por qué Juan Fernando Quintero no quiere volver a Racing; habría pelea con Diego Milito

Juan Fernando Quintero es protagonista del mercado de pases de inicio de año, pues luego de avisar que no quiere volver a Argentina, se le ha vinculado con el América de Cali , escuadra que tendría que pagar una millonada para incorporarlo a sus filas.

Todo empezó en 2023, cuando el antioqueño salió de Junior de Barranquilla, se quedó sin equipo, le cerraron las puertas en River Plate y Racing de Avellaneda lo fichó haciendo una fuerte inversión por él con un contrato por 2 temporadas.

En consecuencia, el popular ‘Juanfer’ le declaró su lealtad a Víctor Blanco, presidente del conjunto albiceleste, al que le dijo que acompañaría en 2025 si este se mantenía en el poder tras las elecciones internas del club, celebradas a finales de 2024 y ganadas por el exfutbolista Diego Milito.

Con la derrota de Blanco, que le había prometido aumento de sueldo a ‘Quinterito’, se rompió la relación entre el jugador y la institución si se tiene en cuenta que el ‘cafetero’ había tenido roces con Milito.

Publicidad

Así lo explicó en su momento Pablo Mena, que fungía como tesorero de Racing, en declaraciones a radio La Red. “Tenemos la palabra de él que se va a quedar ; si la gestión [de Víctor Blanco] sigue, se va a quedar”.

Pero como el resultado fue contrario, el mediocampista de 31 años se fue del sur del continente y en pleno periodo de vacaciones advirtió: “Me quiero quedar en Colombia ”.

Publicidad

🗣️Juan Fernando Quintero 🗯️

“Hablé con Saja y con Gallardo. Les dije que me quiero quedar en 🇨🇴”

“Ambos entendieron mi necesidad”

“Mi representante trabaja en la negociación”

“La decisión de volver a 🇨🇴 es familiar”

“#Racing no pagó mi ficha completa”

“Nadie duda lo que es #River… https://t.co/jgViYhI6c8 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 30, 2024

Conflicto entre Juan F. Quintero y Racing tendría que ver con Millito

El armador paisa dio a entender que está en derecho de irse del club argentino debido a que este estaría en deuda con él. “Racing no pagó mi ficha completa”, declaró recientemente en Radio La Red.

Entre tanto, Racing pide 5 millones de dólares para dejar ir al futbolista, pero el propio ‘Juanfer’ añadió que Diego Milito, nuevo presidente de la escuadra ‘académica’, no se ha comunicado con él y que por eso debió hablar con el exarquero argentino Sebastián Saja, nuevo gerente deportivo de Racing para sentar su posición.

Publicidad

“Hablé con Saja y entendió mi posición… Milito aún no me llamó, pero Milito fue jugador y me sabrá entender”, apuntó.

Pelea entre Juan Fernando Quintero y Diego Milito, presidente de Racing

Publicidad

El corto circuito viene de tiempo atrás, pues el actual presidente de Racing le bajó la caña a la conquista de la Copa Sudamericana, hazaña la que el colombiano fue fundamental, ya que aseguró que fue una coronación “de casualidad”.

Al creativo no le gustó ese concepto y respondió fuerte en medio de una entrevista con un ‘youtuber’ denominado Coscu: "Que nadie, absolutamente nadie, nos quite el mérito... Las cosas se buscan, se logran y se valoran".

Posteriormente, Milito aseguró que había limado asperezas con ‘Juanfer’, pero la relación quedó tan quebrada que entre ambos no se hablan y que el colombiano no quiere volver, pese a que Racing tendrá participación en la Copa Libertadores.

Resta esperar cómo se resuelve el tema, mientras que el futbolista afirma tener todo en manos de su representante y estar mejor en Colombia debido a que su pareja tiene problemas de salud y debe estar pendiente de ella.

Publicidad

Entre tanto, River Plate, elenco al que Quintero habría dicho que quería volver, no hizo ofertas formales y el propio jugador expresó que por su situación no puede ponerse la camiseta de la banda cruzada: “Hablé con Marcelo Gallardo [DT de River] y entendió mi necesidad”.