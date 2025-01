James Rodríguez, avisado por Casillas y Piqué sobre ir a México: “Debió pensarlo”

James Rodríguez , que se desvinculó del Rayo Vallecano de España porque su técnico lo había borrado de los partidos oficiales, optó por firmar en el México, pese a que tenía ofertas de Argentina, Colombia y Europa.

Sin embargo, la oferta económica del Club León fue lo suficientemente generosa como para que el cucuteño optara por ir a esa institución, que a mitad de año tendrá participación en el Mundial de Cubes de Estados Unidos.

No obstante, fichar por un equipo que no es de los más grandes del fútbol azteca hace que muchos opinen al respecto, ya que no se sabe hasta qué punto el jugador se podrá beneficiar en materia deportiva.

De hecho, su principal necesidad es tener minutos en cancha para seguir siendo tenido en cuenta por la Selección Colombia , continuidad que no ha tenido en la mayoría de clubes por los que ha pasado en los últimos años.

En ese sentido, fueron consultados 2 exfutbolistas españoles campeones del mundo en Sudáfrica 2010: el exarquero Íker Casillas y el exdefensa Gerard Piqué, que no se guardaron nada al respecto.

Aviso de Íker Casillas y Gerard Piqué a James Rodríguez por ir a México

El diario Récord, de México, abordó a ambos exjugadores en Turín, Italia, donde estaban con motivo de la final de la Kings League, evento en el que Brasil se impuso 6-2 sobre Colombia .

Fue así como Íker Casillas , que conoce a Rodríguez por su paso por el Porto de Portugal, dijo que el ‘cafetero’ debió haber pensado muy bien antes de aceptar el ofrecimiento del Club León, aunque no lo criticó y tuvo buenos deseos para él.

“Si ha decidido volver a América, en este caso a México y jugar allí, será porque ya lo tiene muy bien metido en su cabeza. Al final, cada uno cuando toma una decisión la tiene que tomar bien meditada y pensando en su familia. En este caso, James habrá pensado mucho en él y en su gente, y también en que querrá disfrutar. Está claro que la liga mexicana también es importante, emocionante y divertida. Seguramente lo va a hacer bien”, apuntó.

Por su parte, Gerard Piqué fue más escueto, pero optimista sobre lo que puede venir para Rodríguez: “Sí (es buena decisión)… Habrá una gran sorpresa con James, así que muy bien”.

Solo resta esperar la presentación oficial del zurdo de 33 años de edad en su nuevo equipo y ver si allá tendrá la continuidad y nivel que necesita.