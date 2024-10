James Rodríguez, entre buena noticia y mensaje de Iñigo Pérez, previo a Rayo vs Alavés

Este sábado retornan las acciones en la Liga de España y con ello un nuevo partido para el Rayo Vallecano. Los 'obreros' reciben en casa al Alavés, en un partido con un rival directo por la permanencia. Todos se pregunta sobre la presencia de James Rodríguez y por eso Iñigo Pérez, DT del equipo, entregó novedades sobre el colombiano y hasta le envió un mensaje.

Cómo es habitual, antes de cada juego los equipos hacen una rueda de prensa para entregar novedades sobre el club. En este viernes no fue la excepción e Iñigo Pérez compareció ante los medios españoles para hablar sobre lo que será el duelo contra Alavés. Allí, el estratega dio novedades sobre el colombiano luego del susto que pasó en un entrenamiento y le dedicó unas palabras.

A Pérez le consultaron por la lista de futbolistas lesionados y en ese sentido dio un parte de tranquilidad sobre el '10' de la Selección Colombia. “La única baja es el “Pacha” y Joni Montiel que tiene un problema a nivel bucal. El resto de jugadores, como James y Ciss, están disponibles para mañana”, dejando en claro que estará dentro la lista de convocados para el juego contra los vascos.

James Rodríguez durante partido con el Rayo Vallecano. Getty Images

Ahora bien, más allá de confirmar a Rodríguez Rubio como disponible, Pérez le envió un mensaje al momento de referirse a los futbolistas que no han tenido mucha acción en el equipo. “Los que no están participando querrán más minutos, tienen sus argumentos para pedirlos. Yo lo que no voy a hacer es repartir, lo que quiero es que ellos muestren su nivel para yo poder decidir en función del rival”, sentenció el director técnico del 'Rayo'.

Sobre el final de la rueda de prensa, Pérez tuvo un poco de autocrítica y reconoció que en el juego pasado sus dirigidos no mostraron su mejor cara. “El partido del Mallorca es el partido en el que ni defendimos bien ni atacamos bien. Posiblemente si sea el peor de la temporada”, manifestó ante la prensa.

Por último, el DT de los 'obreros' expresó que vencer a Alavés será clave y será la formar de darl vuelta a la página, tras lo ocurrido en Palma. “Cualquier victoria es autoritaria. Al equipo que la consigue le hace sobresaltar sobre el rival. Podemos resarcirnos de lo que pasó ante el Mallorca. Mañana es una victoria de dar un golpe encima de la mesa”, concluyó el exfutbolista.