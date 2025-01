"James Rodríguez es un niño que se hizo grande y que ha sido gran sensación en el mundo"

James Rodríguez se convirtió en toda una sensación en México , luego de concretar su llegada al León de este país; desde que se conoció que el ‘10’, con pasado en el Real Madrid y Bayern Múnich, arribaría al conjunto de Guanajuato, todos los ojos están puestos en él; su impacto ha sido pocas veces visto en ligas de nuestro continente.

Y es que su influencia dentro del terreno de juego se hizo notar desde el primer minutos que estuvo en cancha, pues el cucuteño fue clave para encabezar la remontada de León frente a Atlas, entrando desde el banco de suplentes y generando una pena máxima. Al final, fue victoria 2-1 para los de Eduardo Berizzo, con buenas sensaciones para Rodríguez Rubio.

Debido a este impacto, en México han decidido ponerle la lupa, más de cerca a James Rodríugez. Por eso fue que el portal ‘Mediotiempo’ se aventuró en venir a Colombia, específicamente a Envigado, para conocer más detalles de los comienzos del ‘10’ en el balompié de nuestro país.

James Rodríguez no pudo ocultar la molestia. Foto: Club León.

“James para nosotros es un gran orgullo, es un niño que se hizo grande y que ha dejado por el mundo una gran sensación. Es un gran embajador nuestro y yo creo que lo sigue siendo. Cada día toma más actualidad”, fueron las palabras que dio Jhon Jairo Hernández, preparador físico de Envigado, que estuvo presente en el periplo del habilidoso mediocampista en el conjunto naranja.

Más declaraciones de Jhon Jairo Hernández

Relación con James Rodríguez

“James hizo un proceso muy corto con nosotros. Llegó desde muy temprana edad y luego perteneció a las divisiones menores, a nuestras fuerzas básicas, donde su talento siempre fue destacable. Ya desafortunadamente no lo pudimos disfrutar mucho porque a los dos años se fue al fútbol argentino”

Cómo llegó a Envigado

James es un niño que vino a jugar un torneo muy importante de la ciudad de Medellín que se llama el Baby Football (Pony Futbol). Vino a visitarnos con el equipo de Academia Tolimense donde quedaron campeones y nosotros, como institución, siempre participamos en un torneo que es bastante favorable donde hemos quedado campeones ya ocho veces y ahí se detectó el talento de James. Nuestro staff, scouting, nuestro manager, hablaron con su familia, hablaron con él y desde ese momento llegó a pertenecer al Envigado Futbol Club”.

Preocupaciones de James, cuando niño

“A James le preocupaba no jugar. Él se entrenaba muy bien, quería siempre jugar, no le gustaba que lo sacaran, no le gustaba ser suplente, porque tenía mucha condición y sabía que él podía aportar mucho”.

Mensaje para James Rodríguez

“Felicitarlo, felicitarlo por todo lo que ha hecho, porque sigue siendo esa persona, ese ser humano intachable de su comportamiento siempre dentro y fuera de la cancha y felicitarlo por todo lo que ha hecho”.

Cuándo volverá a jugar León de México, con James Rodríguez

León volverá a la acción este sábado a las 6:00 de la tarde, frente a Juárez, en condición de local. Para este encuentro, la directiva del club tiene pensado hacer la presentación del ‘10’ frente a su público, que está esperando con ansias ver en el Estadio León a la gran incorporación que han tenido esta temporada.