James Rodríguez habló y le mandó mensaje a Íñigo Pérez; él cumple pero no puede hacer más

James Rodríguez no la pasa bien en el Rayo Vallecano , con pocos minutos y sin el respaldo del técnico Íñigo Pérez algo que tiene pensativos a propios y extraños. Por eso, el mismo futbolista colombiano salió al paso de los rumores sobre las decisiones del entrenador en el equipo español.

En una entrevista con el diario ‘Marca’, el mediocampista cucuteño se refirió a su actualidad en el equipo de Vallecas, a cómo está físicamente y no dudó en hablar de su entrenador.

Para comenzar, James Rodríguez resaltó lo que es volver a vivir en Europa y sobre todo regresar a Madrid, donde vivió un par de años en sus dos etapas en el Real Madrid.

“Es una ciudad hermosa, llegué aquí en el 2014 y aquí me quedé un tiempo. Obviamente, a mí me gusta mucho vivir en Colombia, pero también vivir en Madrid me encanta. Para mí no es nada nuevo, porque en Argentina jugué en un club parecido, Banfield, muy de barrio. La gente apoya mucho y esta experiencia den estos tres meses está siendo buena”, dijo de entrada.

Publicidad

James Rodríguez quiere jugar más en el Rayo Vallecano

Pero luego de resaltar el buen ambiente que ha tenido en Vallecas, el futbolista colombiano respondió sin problema a las preguntas sobre su poco protagonismo en el elenco dirigido por Íñigo Pérez, a pesar de llegar como el flamante fichaje de la actual temporada y mucho más tras ser el mejor jugador de la Copa América 2024.

Publicidad

“Claro, quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”, explicó de forma extensa James Rodríguez sobre sus pocos minutos en Rayo Vallecano.

James Rodríguez en partido del Rayo Vallecano por la Liga de España. Getty Images

Acá más declaraciones de James Rodríguez sobre Íñigo Pérez y Rayo Vallecano:

*Los técnicos y sus gustos por algunos jugadores

“Sí, pero como todo en el fútbol, son gustos y quizá hay entrenadores que juegan de una manera y tú no entras en el esquema de ellos. Y eso es totalmente respetable. Tengo casi 34 años y estoy en un momento de mi carrera más maduro. Sé dónde correr, dónde pedir el balón, dónde crear espacios. En la Selección se me facilita todo porque tengo jugadores al lado que juegan muy bien, que quieren jugar bien como yo. Para mí es mucho más fácil cuando tienes jugadores al lado que juegan a lo mismo que tú. Colombia tiene un fútbol lindo. Desde que asumió Néstor Lorenzo, hemos hecho un fútbol bueno y eso se ve. Soy importante dentro del esquema de él”.

*La llegada por la calle al estadio de Rayo Vallecano

“Sí, es raro, nunca lo había vivido, es como si fueras a jugar un partido contra tu familia. Para mí eso sí es algo nuevo, pero yo me lo tomo muy bien. Son experiencias nuevas. Casi voy del entreno a casa y no salgo... pero cuando me tomo fotos con los hinchas del Rayo intento compartir con ellos”.

Publicidad

*Rayo Vallecano, un club distinto

“En un club grande estás como en una burbuja y no te dejan salir. En el Rayo sales de esa burbuja y vives el día a día de otra forma. Ha sido divertido estar un poco más cerca de la gente”.