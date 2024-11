James Rodríguez para tráfico en sede de Rayo Vallecano: camisetas de Colombia y de Millonarios

La llegada deJames Rodríguez significó un cambio sustancial en el Rayo Vallecano , que no suele tener en sus planteles a estrellas de clase mundial y el arribo del colombiano, ha provocado que los focos iluminen las toldas del conjunto madrileño.

Uno de los aspectos en los que más se ha sentido su llegada, ha sido en la venta de camisetas y en cuanto a las aglomeraciones que se dan a las afueras del campo de entrenamiento y en el Estadio de Vallecas, todo con el objetivo de poder ver de cerca a Rodríguez Rubio.

Este viernes, los hinchas del Rayo volvieron a tomar las calles de las salida de la sede, para esperar la salida del ‘10’ cucuteño en su pomposa camioneta. Fue una total locura, la acogida que tuvo James, quien tampoco se negó a detener su carro para firmar camisetas y tomarse algunas fotografías con los hinchas.

Eso sí, cabe destacar que la mayoría de aficionados presentes en la Ciudad Deportiva eran de nacionalidad colombiana y aparecieron las camisetas ‘tricolor’, aunque inesperadamente también estuvieron hinchas de Millonarios.

💥😱 LOCURA con JAMES en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano



👥 Decenas de aficionados esperaron al colombiano en su salida con el coche pic.twitter.com/fd8gNeYviO — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) November 1, 2024

Publicidad

En la última semana, la situación física de Rodríguez Rubio no ha sido la mejor e incluso no estuvo presente en la convocatoria de Iñigo Pérez para el partido de Copa del Rey frente al Villamuriel, por molestias musculares. Se dudaba de su presencia en el partido frente al Villarreal, pero el juego terminó siendo aplazado por la tragedia natural en Valencia.

James Rodríguez durante partido con el Rayo Vallecano. Getty Images

Eso sí, el pasado jueves 31 de octubre, el colombiano volvió a estar en prácticas con su club e hizo trabajos con la pelota, pensando en lo que será el partido del 8 de noviembre frente a Las Palmas, un juego previo a la fecha en la que deberá unirse a la concentración con la Selección Colombia.

Publicidad

Después de no ser indispensable en el once inicial de Pérez, desde Italia han empezado a sonar rumores de que la Lazio volverá a intensificar su interés por el colombiano, para tenerlo en la próxima temporada, en una posibilidad que no sería descabellada.

Números de James Rodríguez con Rayo

Desde su llegada solamente al Rayo suma 123 minutos, en los cinco partidos que ha disputado. De esos encuentros, en cuatro ha entrado como emergente y solamente en uno, ha sido titular. Y es que los números tampoco acompañan al colombiano, que aún no ha anotado ni asistido vestido de ‘rojiblanco’, aunque ha tenido buenas presentaciones y ya fue elegido como jugador del partido en una ocasión.