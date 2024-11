Rayo Vallecano hace 'desplante' a James Rodríguez e hinchas estallan: "Lo humillan"

James Rodríguez no solo ha venido siendo borrado por Íñigo Pérez, su entrenador, que considera que el cucuteño aún está en periodo de adaptación por no haber hecho pretemporada con el resto del plantel y que por ello todavía no se ha ganado un puesto en la formación titular.

Además, los pocos minutos de juego que ha tenido el ‘cafetero’ en la escuadra de la banda cruzada se suman a la lesión que lo sacó del partido de Copa del Rey frente al Villamuriel de sexta división, contienda para la que se anunciaba como inicialista, pero en la que no estuvo por una “molestia” que lo dejó afuera de la convocatoria.

Y aunque fue director técnico el que comunicó la noticia de la baja de Rodríguez, el departamento médico de la institución no ha dado reportes oficiales para explicar de qué se trata, por lo que las especulaciones sobre la gravedad de la dolencia cada vez toman más fuerza.

En medio de esta situación, James publicó una foto suya acomodando un balón en el campo de prácticas para dar a entender que está en actividad, pero no se le ha visto entrenar con el resto de compañeros en las imágenes que difunde el equipo de Vallecas.

Bajo este contexto, las redes sociales del Rayo dejaron en fuera de lugar al ‘cafetero’ en una reciente publicación, lo que hace pensar que el creativo no trabaja con el grupo principal o que desde ya se le está empezando a apartar, ya que versiones de prensa dicen que su entrenador no cuenta con él porque no lo tiene en sus planes y que el club Lazio de Italia pretende ficharlo .

James Rodríguez, excluido por redes del Rayo Vallecano; hinchas, en ira

Un singular trino del conjunto madrileño titulado “zurdas de oro” levantó la polémica porque se muestra a Isaac ‘Isi’ Palazón y a Josep ‘Pep’ Chavarría pateando un balón en medio de una práctica.

Lo particular es que no aparece Rodríguez, recientemente elegido como mejor jugador de la Copa América y cuya habilidad recae en su pierna izquierda.

Jajajajajajajajaja

Tienen la mejor zurda de Suramérica y no tiene un espacio en esta publicación

Realmente llevaron a James para humillarlo equipo de tres pesos — Carlos sepulveda (@nacholee38) October 31, 2024

Al parecer, el ‘cafetero’ no estaba cuando se tomaron las fotografías y por eso no fue incluido. Sin embargo, los seguidores del ‘10’ no lo tomaron de buena manera y estallaron con lluvia de críticas.

“La verdadera zurda de oro es James… James es la mejor zurda, lo llevaron a humillarlo… Se les olvidó el más importante… ¿Íñigo Pérez también es el CM del Rayo?… La única zurda decente es la de James… Quieren ningunear a la mejor zurda de américa”, fueron algunos de los mensajes de protesta.

Entre tanto, el Rayo se alista para su próximo partido, el 8 de noviembre de local contra Las Palmas en la Liga de España, después del cual Rodríguez se deberá unir a la Selección Colombia , siempre y cuando ya se haya recuperado.