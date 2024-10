James Rodríguez preocupa con su molestia muscular; más detalles del pinchazo del '10'

Este martes, no llegaron noticias positivas desde Madrid y se conoció que James Rodríguez no había podido terminar el entrenamiento de este 22 de octubre con el Rayo Vallecano . La preocupación nació inmediatamente en el conjunto de Vallecas por el estado físico del colombiano, que desde su llegada al cuadro español no había tenido ningún problema, en cuanto a lesiones.

La primera información sobre la lesión de Rodríguez Rubio la entregó ‘Unión Rayo’, que registró cuando el cucuteño se marchó de la práctica con dolores musculares. Allí informaron que "James estaba completando la primera sesión de entrenamiento con el resto de compañeros, hasta que sufrió un pinchazo en su pierna izquierda. Esto le obligó a retirarse antes de tiempo”.

Horas después, se conocieron más detalles de lo sucedido con la figura de la Selección Colombia, que fueron entregados por ‘El Chiringuito’. "Esta tarde le harán pruebas para determinar el tiempo de duración de su lesión", dijo el periodista Marco de Vicente, para el programa español.

“Son malas noticias para el Rayo Vallecano y la Selección Colombia, por el abandono de James Rodríguez del entrenamiento. Me cuentan que es una molestia en la pierna izquierda, en su pierna buena. La cara de James no era buena, veremos si se queda en una sobrecarga o llega a ser una rotura. Va a depender de eso si la baja es más larga o corta”, fue la explicación que entregó Marco de Vicente.

El ‘10’ venía de haber actuado el domingo, en la derrota frente al Mallorca cuando ingresó en el minuto 64, reemplazando a Isaac Palazón. Durante su tiempo en cancha no pudo cambiar la situación de los rojiblancos, que volvieron a caer después de cinco partidos puntuando.

Eso sí, la gran carga de minutos que ha acumulado James en esta temporada han sido con la Selección Colombia, donde ha sido una pieza fundamental en el conjunto de Néstor Lorenzo y ha sido titular en tres de los últimos cuatro partidos con la ‘tricolor’. En cambio, el panorama en el Rayo Vallecano ha sido totalmente diferente, pues solamente ha sido inicialista en uno de los cinco partidos desde su llegada a Madrid.

Habrá que estar atento a la información que se entregue por parte del Rayo sobre la molestia de James Rodríguez, pues desde ya se prenden las alarmas en la Selección Colombia, por los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, frente a Uruguay y Ecuador, de noviembre.

Semana de noticias agridulces

A pesar de la lesión, el pasado lunes se conoció que el cucuteño está en el listado de los 30 futbolistas nominados a mejor jugador del 2024, realizado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Este reconocimiento llega, especialmente, por su actuación con la Selección y su brillante participación en la Copa América donde fue reconocido como el mejor jugador del certamen.

El colombiano aparece junto a otras estrellas del mundo como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri o el retirado Toni Kross. Y es uno de los sudamericanos recocidos, al igual que Lautaro Martínez, Federico Valverde, Vinícius Jr y Rodrygo.