James Rodríguez reclamó en México: le tiraron camiseta de Cristiano Ronaldo y así la dejó

James Rodríguez causa conmoción por donde va, pues es aclamado por propios y extraños en los estadios de la Liga MX, a la que llegó como el principal fichaje de la temporada.

Y aunque en esta oportunidad León, escuadra a la que pertenece, estaba en patio ajeno, la presencia del cucuteño no pasó desapercibida, ya que fanáticos del Mazatlán, en su mayoría niños, se volcaron a saludarlo.

El zurdo de 33 años había tenido acción en las 3 jornadas anteriores, motivo por el que fue enviado al banco de suplentes . Sin embargo, esto no fue obstáculo para que los fanáticos gritaran por él.

Fue así como el mediocampista tuvo un enorme gesto con varios infantes que le lanzaron desde la tribuna varias camisetas de la Selección Colombia y del Real Madrid, elenco en el que Rodríguez saltó al estrellato, para que este las firmara.

En ese momento, el experimentado futbolista no se resistió y alzó una por una todas las prendas que le tiraron para estampar su autógrafo en ellas gracias que también le habían arrojado un marcador.

No obstante, hubo un hecho singular que se alcanzó a ver en ese instante y ante el cual el ‘10’ reaccionó.

A James le tiraron camiseta de ‘CR7’ en México y así reaccionó

En el momento en el que el colombiano estaba agachado levantando las playeras, como les dicen en México, al lado suyo cayeron otras más, motivo por el que el ‘cafetero’ se volteó hacia la gradería y reclamó abriendo los brazos, dándoles a entender a los hinchas que debían tener cuidado para que no le fueran a pegar.

James Rodríguez reclamó y firmó.

Posteriormente, un colaborador se acercó al jugador y le fue pasando prenda por prenda para la respectiva rúbrica.

Lo particular es que no todas las camisetas decían James, ya que también había una del portugués Cristiano Ronaldo con el 7. Pese a ello, el mediocampista también le estampó su autógrafo, aunque con tener cuidado de no dañar en número o la palabra Ronaldo.

Acto seguido, las prendas fueron devueltas a los niños que las tiraron, mientras que el jugador se retiró hacia el campo de juego.

El resultado dejó a León en la parte alta de la tabla de posiciones con 12 puntos de 12 posibles y a la espera del próximo compromiso por Liga MX, el miércoles 5 de febrero de visitante contra el Pachuca, duelo que tendrá su pitazo inicial a las 9 de la noche, hora colombiana.