James Rodríguez, toda una 'madre' en León; cuerpo técnico quedó sorprendido con su gesto

James Rodríguez es el hombre del momento en el fútbol mexicano, pero es que, ¡no es para menos! Con un debut de ensueño, el ‘10’ no solo lideró a la ‘fiera’ en su victoria por 1-2 frente a Atlas, sino que también dio de qué hablar dentro de la cancha como el capitán que fue.

Con emotivo gesto, que evidentemente no pasó desapercibido, al colombiano le han caído elogios; incluido su cuerpo técnico.

Y es que, a los pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego, James provocó una pena máxima, que terminó significando la igualdad 1-1 parcial, para ese momento del partido., Sin embargo, como a la mayoría de las personas, que el ‘10’ no haya cobrado para sellar su primer gol con el Club León, fue sorpresa hasta para su cuerpo técnico.

James Rodríguez, en acción con el León de México. /AFP

“No sé (por qué James no tiró el penal), cuando se arrima le pregunté si lo quería patear, y me dijo que no, que lo haría Adonis, intuyo que fue por el conocimiento del arquero rival, ustedes vieron el saludo previo al juego y sus compañeros le dieron la cinta de capitán, pero esa es la alegría que hay en el grupo”, dijo Ernesto Marcucci, asistente técnico del equipo de Guanajuato.

De esta manera, desde la ‘cabeza’ del equipo dejaron ver la admiración por el ‘cafetero’, quien ha encajado muy bien en el grupo y ha sido un verdadero líder dentro del equipo. Sumado a eso, Marcucci desmintió los rumores que tildan de ‘agrandado’ y ‘rompe camerinos’ al cucuteño.

“James es un ser de gran humildad, es increíble y agradecido, se entrenó sin inconvenientes, se ha integrado raído al grupo han decidido darle la cinta de capitán, hoy es todo de color de rosa, porque fue él triunfo, pero lo importante son esos pequeños gestos que de un jugador que tiene una gran humildad, es uno más y ni hablar”, agregó el asistente técnico del Club León.