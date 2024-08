¿James Rodríguez y el Rayo Vallecano?: el DT del club español dio algunas pistas

El mundo del fútbol está pendiente al futuro de James Rodríguez. Desde Europa llegó nueva información del cucuteño, quien al parecer, tendría todo definido para jugar en la Liga de España con el Rayo Vallecano.

Lo cierto es que en territorio 'ibérico' no paran de consultarle al técnico de los 'rayistas', Íñigo Pérez, precisamente sobre el '10' de la Selección Colombia y de su posible arribo a esta institución donde hace muy poco estuvo Falcao García; hoy en día futbolista de Millonarios.

¿Qué dijo el DT del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, de James Rodríguez?

"Los buenos futbolistas nos gustan a todos, sea James (Rodríguez), sea otro jugador. Yo ya dije lo que pensaba de él, un jugador muy importante. Pero lo cierto es que hoy entras al vestuario y no está; yo no puedo opinar de jugadores que no lleven todavía la franja. Me mantengo un poco al margen y veremos qué pasa en los próximos días", esto dijo el DT del equipo madrileño en declaraciones con 'DAZN', de España.

James Rodríguez estaría próximo a revelar su futuro deportivo. Getty Images

De otro lado, ya en conferencia de prensa posterior al compromiso frente a Getafe, que culminó 0-0, volvieron a ahondarle sobre el posible fichaje de Rodríguez Rubio.

"No me corresponde a mí dar por cerrada la plantilla o dejar la puerta abierta a entradas o salidas. Hay varios miembros de la dirección deportiva encargados en esta tarea y yo insisto en que estoy contento con los jugadores que tengo. Si llega o sale algún jugador será porque las personas pertinentes junto a mi opinión pensamos que llegan para mejorar lo que tenemos", pronunció Íñigo Pérez.

⚡ Íñigo Pérez sobre James Rodríguez:



🗣️ "No puedo opinar de jugadores que no lleven todavía la franja".



El problema es que nos HAN ROBADO la franja, míster...pic.twitter.com/5lN5pTHQKM — Raúl González (@RaulGlezP_) August 24, 2024