Jorman Campuzano se confesó y habló claro del por qué decidió regresar a Nacional

Jorman Campuzano fue una de las grandes incorporaciones de Atlético Nacional para este segundo semestre del año en curso. El volante, de 28 años, hizo parte en las últimas horas de un evento organizado por una de las marcas patrocinadoras del verde paisa, que se llevó a cabo en un centro comercial.

Allí, el futbolista habló de varios temas y uno de los que 'salió a la luz' fue lo que en su momento significó su salida del club antioqueño en 2019 y que generó cierta polémica en el ambiente. Además, Campuzano confesó si esta vuelta al 'verdolaga' la toma como una especie de revancha.

"Si la gente lo piensa, es verdad. Cuando me fui no era el momento de irme, pero había cosas que yo no podía manejar. Hasta ahí la dejo, no puedo decir más detalles", sostuvo el oriundo de Tamalameque, municipio ubicado en el departamento del Cesar, en charla con '365Scores'.

Ahora, con 28 años, Campuzano tiene deseos y anhelos de ir por más con el denominado 'rey de copas colombiano'. "Es diferente, a los 22 años escuchaba, quizá, a terceras personas, cosas que no dependían de mí", se mostró reflexivo.

El exjugador de Boca Juniors se muestra más maduro y con experiencia en este aspecto; ello lo llevó a mirar las opciones que tenía y evaluarlas. No dudó en regresar a Nacional. Recordemos que su pase pertenece al 'xeneize' que lo presó al 'verdolaga'.

"A mis 28, la decisión es mía. Yo vine fue por eso, no escuché otras ofertas, el primer llamado que fue Atlético Nacional dije que sí. Rechacé muchas cosas. Todavía tengo para dar mucho, en los entrenamientos salen muchas cosas buenas".

¿Qué otras declaraciones dijo Jorman Campuzano?

De otro lado, el futbolista del verde paisa no dudó en afirmar que con los refuerzos que llegaron al club, como el caso de David Ospina, es llevar a Nacional a lo más alto, a ganar títulos.

"Los jugadores que estaban y que llegamos tenemos esa mentalidad. Ahora que tenemos un gran referente que es David Ospina se habla de eso en el día a día, se habla de ir paso a paso, pero el objetivo es que Nacional gane títulos y que esté nuevamente en la Libertadores".

Igualmente no escapó la pregunta sobre un posible retorno a la Selección Colombia, claro está, todo depende de su esfuerzo y trabajo para lograrlo.

"Siempre es un sueño para uno como jugador, he tenido la oportunidad de que el 'profe' me ha llamado a dos amistosos a Estados Unidos y México y siempre entrego lo mejor de mí. Algo de admirar del 'profe' es esa familia que construyó, llegue el que llegue es una familia. Tengo que recuperar el nivel para tener esa oportunidad", concluyó Campuzano.

