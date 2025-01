Desde las Chivas hablaron de la patada a James Rodríguez: exageraron al expulsar al DT

León recibió al Guadalajara la noche anterior por la cuarta jornada del Clausura en México. El equipo donde milita James Rodríguez ganó 2-1 en el Nou Camp, pero en medio del compromiso se presentó una jugada en la que el técnico de las Chivas, Óscar García, le propinó una patada al '10' colombiano , generando posteriormente una gran trifulca. El árbitro del duelo le sacó la roja al timonel español. Desde el 'rebaño sagrado' se pronunciaron.

Todo ocurrió porque el timonel García retuvo el balón y luego Nicolás Fonseca, futbolista de las fieras', le pegó un empujón, generando de inmediato el bochinche. Lo que ocasionó que el juez central, Óscar Mejía, comenzara a tratar de calmar los ánimos. Luego de este incidente, en la rueda de prensa, Manuel Exposito, asistente técnico de las Chivas, se refirió a la disputa en la que salió afectado Rodríguez Rubio.

"Es una calentura del partido. Sale el balón afuera, lo empujan y lo que pasó creo que se pudo gestionar mejor con amarillas, pero es un calentón del partido, nada más. Nosotros no hablamos de los árbitros, ahí están las imágenes y todo está muy claro, no falta hablar, hay muchas cámaras y tomas", fueron las palabras que pronunció el ayudante del 'ibérico', Óscar García, tras la jugada bastante polémica, en su intervención con los medios de comunicación. Exposito mostró su descontento.

💥 "ES UNA CALENTURA DE PARTIDO"



Manuel Exposito, auxiliar de Chivas, habló de lo sucedido con Oscar García 🚨



👉 "NO HABLAMOS DE LOS ÁRBITROS, AHÍ ESTÁN LAS IMÁGENES Y ESTÁ TODO MUY CLARO"#LUP pic.twitter.com/XcPwNyk1na — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 29, 2025

James Rodríguez y Óscar García - Fotos: Getty y León

Críticas hacia Óscar Mejía, el árbitro de León vs. Chivas:

De otro lado, en México no paran de hablar de esta acción en particular y en las redes sociales las imágenes no paran de ser compartidas por los usuarios, haciéndolas virales. A su vez, algunos especialistas en el fútbol mexicano mostraron su descontento por la forma de accionar del juez central, alegando que si tiene algo en contra del equipo de la ciudad de Guadalajara.

Óscar Mejía tiene algo vs Chivas?



En una liguilla acuchilló a Chivas vs Toluca, anulando un gol válido.



Hoy se inventa un penal a favor de León, anula un gol legítimo al Rebaño y perdona una expulsión a Fonseca.



INCREÍBLE. pic.twitter.com/V8UxlHvK4s — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) January 29, 2025

Habrá que preguntarle a Oscar Mejía qué le hizo @Chivas ?! Por qué tanto rencor?! Por qué tanta mala intención?! Por qué no usa el mentado VAR?! pic.twitter.com/7AwHsOPANK — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) January 29, 2025

Reviva la jugada en la que el DT de Chivas le pega una patada a James Rodríguez y al árbitro:

El mister debe ser el más frío y tira tremenda patada frente al árbitro. pic.twitter.com/cNEf1wUWws — Futboltuber (@futboltuber) January 29, 2025