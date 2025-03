James Rodríguez y su actitud ante las críticas: “Me decían que respondiera, que hablara"

James Rodríguez está siendo tema en la prensa mundial luego de la entrevista publicada hace algunas horas en una charla con el periodista y amigo, Edu Aguirre, quien le consultó sobre varios temas de su carrera, de la Selección Colombia, y sobre todo se su paso por el Real Madrid, cuando llegó a la élite del balompié internacional tras su brillante Mundial de Brasil 2014.

Y en una de sus declaraciones, al mediocampista cucuteño le consultaron sobre cómo manejaba las críticas cuando estaba en el conjunto ‘merengue’, en especial en lo último de su primera etapa y por supuesto en el segundo ciclo donde casi no tuvo continuidad con Zinedine Zidane como el entrenador.

Eso sí, James Rodríguez mencionó que aunque leía o escuchaba los señalamientos intentaba no darle importancia, aunque a sus allegados si afectaba y le insistían en que se pronunciara.

James Rodríguez y cómo maneja las críticas de la prensa

Publicidad

“Me molestaba pero más a la gente que tenía cerca y que me decían que hablara, que dijera cosas, que por qué no ponía cosas. Yo solo les decía que en el campo voy a hablar yo. Iba al campo, hacia goles, hacia pases, jugaba bien”, fue la contundente respuesta del ‘10’ colombiano.

Seguido a eso, James Rodríguez se refirió a si tiene algún resentimiento contra la prensa europeo y más porque decían que no se entrenaba a tope, lo que hacía que no fuera tenido en cuenta tan seguido.

Publicidad

“Si yo no me hubiera cuidado no rendía en la cancha. No tengo rencor a la prensa española”, cerró diciendo el mediocampista cucuteño en la entrevista para ‘Los Amigos de Edu’.

James Rodríguez confiesa en #LosAmigosDeEdu⚽ cómo le afectan las críticas 🗒🤔



Puedes disfrutar de la entrevista completa 📺 en #atresplayer👀🙌

👉 https://t.co/MF0nBNtU2D pic.twitter.com/eD6nciDleV — atresplayer (@atresplayer) March 16, 2025

En esa misma charla, James Rodríguez destacó su paso en Real Madrid, a pesar de las altas y bajas que sufrió en su estadía en el club español, pero sobre todo lo que más sorprendió es lo que piensa de Zinedine Zidane, a quien considera su "ídolo", a pesar de que no le dio la confianza que necesitaba.

"Hice más de 14 goles y 15 pases creo, fue un nivel espectacular, parecido al año que tuvo ahora Bellingham en su primera temporada. Zidane siempre ha sido mi ídolo. A veces se ponía a entrenar en un entrenamiento y tenía más calidad que todos nosotros. Cuando llegó Zidane se generó mucho morbo en la prensa", confesó el cucuteño.

Y para complementar sobre su relación con el francés, contó que "a mí no me pasó nada con él, no estuve enfadado con él como se dijo, pero encontró un gran equipo en el que yo no entraba. Con él jugué pero en los partidos clave no me puso, ponía a Kroos, Casemiro y Modric y es respetable".

James Rodríguez, en su etapa en el Real Madrid. Getty Images.