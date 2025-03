James Rodríguez, frentero y directo; así habló de Zidane y sus recuerdos de Real Madrid

Antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia para los juegos de Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil y Paraguay, desde España se publicó una entrevista de Edu Aguirre, con James Rodríguez, el capitán de la ‘tricolor’ y ahora estrella del León, de México.

En esta charla con el periodista español, se hizo ‘eco’ sobre unas palabras que dio el ‘10’ sobre la final de la Copa América 2024, partido sobre el cual aseguró que el árbitro “influyó” en el resultado final, que favoreció a Argentina y que le dio el título a la ‘albiceleste’, en la ciudad de Miami.

Sin embargo, allí también hablaron de otros temas en la vida de Rodríguez Rubio, que sigue siendo recordado por los hinchas del Real Madrid, sobre todo, por las grandes actuaciones que tuvo en sus primeras dos temporadas en la ‘Casa Blanca’.

“Hice más de 14 goles y 15 pases creo, fue un nivel espectacular, parecido al año que tuvo ahora Bellingham en su primera temporada. Me gusta mucho como juega. Creo que podrá ganar un Balón de Oro, claro yo para ganar el Balón de Oro tenía a Messi, Cristiano, Iniesta, Xavi, Suárez, Neymar.... en 2014 quedé octavo, con estos cracks por delante. Sí me hubiera gustado ganar el Balón de Oro, lo tuve cerca, pero es verdad que me centraba más en ganar títulos como la Champions”, aseguró el cucuteño.

James Rodríguez en su paso por el Real Madrid, club en el que ganó varios títulos como la Champions. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

James Rodríguez y su relación con Zinedine Zidane

Uno de los grandes mitos que existen en torno a la salida de James Rodríguez del conjunto ‘merengue’ es su relación con el entrenador Zinedine Zidane, de quien siempre se dijo que no quería al colombiano, por los pocos minutos que le dio sobre el terreno de juego.

Sin embargo, una vez más, James reconoció la admiración que tiene sobre el exjugador francés y aceptó el rol que recibió por parte de él, en el Madrid.

“Zidane siempre ha sido mi ídolo. A veces se ponía a entrenar en un entrenamiento y tenía más calidad que todos nosotros. Cuando llegó Zidane se generó mucho morbo en la prensa”, inició el ‘10’, sobre el francés.

“A mi no me pasó nada con él, no estuve enfadado con él como se dijo, pero encontró un gran equipo en el que yo no entraba. Con él jugué pero en los partidos clave no me puso, ponía a Kroos, Casemiro y Modric y es respetable”, agregó.

Eso sí, a pesar de la admiración que le tiene, en el '1 vs 1', lo pusieron a escoger entre él y Zidane; su respuesta sorprendió: "Zidane era muy bueno, en su prime ganó la Copa del Mundo pero... James”.